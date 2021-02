Nach Initiierung des DIN-Standards / DEKRA zertifiziert Mecasa als erstes Unternehmen in der häuslichen Pflege (FOTO)

Stuttgart (ots) - Das Unternehmen Mecasa aus Stuttgart ist der Initiator des

ersten DIN-Standards für die Vermittlung von Personal in der sogenannten

24h-Pflege. Nun hat sich Mecasa als erstes Unternehmen der Branche durch die

DEKRA nach den Vorgaben der neuen DIN SPEC 33454 zertifizieren lassen. Das

bedeutet faire Arbeitsbedingungen und Bezahlung für Betreuungskräfte.



Wer A sagt, muss auch B sagen: Die Initiierung des ersten DIN-Standards für eine

qualitätsorientierte und faire Pflege in der häuslichen Seniorenbetreuung hat

für Aufsehen gesorgt. Das junge Stuttgarter Unternehmen Mecasa sagte damit

unseriösen Anbietern den Kampf an - und feierte Ende Januar 2021 mit der

Veröffentlichung der DIN SPEC 33454 einen ersten großen Erfolg. Nun machte das

Team den nächsten logischen Schritt: Als erstes Unternehmen ließ es sich die

Einhaltung der strengen Qualitätsanforderungen zertifizieren.







Betreuungskräfte



Zu den überprüften und erfüllten Vorgaben der DEKRA-Zertifizierung gehören unter

anderem faire Arbeitsbedingungen mit angemessenen Arbeitszeiten, ausreichenden

Ruhezeiten und einer adäquaten Entlohnung für Betreuungskräfte.



Daneben bescheinigt die Zertifizierung Mecasa kundenfreundliche Verträge. Die

Eignung von vermittelten Betreuungskräften und die Seriosität von

Partnerunternehmen ist aus Sicht der Prüfer sichergestellt, die umfassenden

Aufklärungspflichten werden erfüllt - inklusive der Begleitung und Beratung von

Kunden durch Pflegefachkräfte. Die entsprechenden Vorgaben der DIN SPEC 33454

wurden unter der Leitung von Mecasa von einem Expertengremium aus

Verbraucherschützern, Pflegewissenschaftlern und Juristen in Zusammenarbeit mit

dem Deutschen Institut für Normung (DIN) entwickelt.



Nach der Initiierung dieses ersten DIN-Standards für eine höhere

Versorgungsqualität in der häuslichen Betreuung war es für das Stuttgarter

Unternehmen natürlich eine Selbstverständlichkeit, auch bei der

Zertifizierungsmöglichkeit mit gutem Beispiel voran zu gehen: "Um unserer

Vorbildfunktion als Initiator und Leiter des DIN-Expertengremiums gerecht zu

werden, hat ein hochmotiviertes Team unserer Mitarbeiter noch während der

Entwicklung des Standards alle Vorgaben von Verbraucherschutz und

Pflegewissenschaftlern umgehend umgesetzt", erklärt Geschäftsführer Oliver

Weiss.



Einhaltung von Qualitätsstandards steigt mit der öffentlichen Wahrnehmung



Der Bedarf an Regulierung im Bereich der häuslichen Betreuung ist enorm. Viele

Senioren sind auf Unterstützung angewiesen, Tendenz steigend, gleichzeitig

herrscht ein Mangel an qualifiziertem Pflegepersonal. Aus diesem Grund sind Seite 2 ► Seite 1 von 2



Zertifizierung berücksichtigt wichtige Grundsätze für Kunden undBetreuungskräfteZu den überprüften und erfüllten Vorgaben der DEKRA-Zertifizierung gehören unteranderem faire Arbeitsbedingungen mit angemessenen Arbeitszeiten, ausreichendenRuhezeiten und einer adäquaten Entlohnung für Betreuungskräfte.Daneben bescheinigt die Zertifizierung Mecasa kundenfreundliche Verträge. DieEignung von vermittelten Betreuungskräften und die Seriosität vonPartnerunternehmen ist aus Sicht der Prüfer sichergestellt, die umfassendenAufklärungspflichten werden erfüllt - inklusive der Begleitung und Beratung vonKunden durch Pflegefachkräfte. Die entsprechenden Vorgaben der DIN SPEC 33454wurden unter der Leitung von Mecasa von einem Expertengremium ausVerbraucherschützern, Pflegewissenschaftlern und Juristen in Zusammenarbeit mitdem Deutschen Institut für Normung (DIN) entwickelt.Nach der Initiierung dieses ersten DIN-Standards für eine höhereVersorgungsqualität in der häuslichen Betreuung war es für das StuttgarterUnternehmen natürlich eine Selbstverständlichkeit, auch bei derZertifizierungsmöglichkeit mit gutem Beispiel voran zu gehen: "Um unsererVorbildfunktion als Initiator und Leiter des DIN-Expertengremiums gerecht zuwerden, hat ein hochmotiviertes Team unserer Mitarbeiter noch während derEntwicklung des Standards alle Vorgaben von Verbraucherschutz undPflegewissenschaftlern umgehend umgesetzt", erklärt Geschäftsführer OliverWeiss.Einhaltung von Qualitätsstandards steigt mit der öffentlichen WahrnehmungDer Bedarf an Regulierung im Bereich der häuslichen Betreuung ist enorm. VieleSenioren sind auf Unterstützung angewiesen, Tendenz steigend, gleichzeitigherrscht ein Mangel an qualifiziertem Pflegepersonal. Aus diesem Grund sind