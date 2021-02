Gerry Weber International AG: GERRY WEBER International AG stärkt Liquidität

(Halle/Westfalen, 18. Februar 2021) - Die GERRY WEBER International AG erhält zusätzliche Liquidität in Höhe von mindestens rund EUR 5 Mio. Die Gesellschaft hat zu diesem Zweck heute eine neue, besicherte Kreditfazilität abgeschlossen.

Anleihegläubiger der Gesellschaft mit einem Mindestvolumen an gehaltenen Anleihen in Höhe von EUR 100.000 (nach Nominalbetrag bzw. Rückzahlungsbetrag) sowie einer Berechtigung zur Kreditvergabe an die Gesellschaft wird die Möglichkeit gegeben, ihre Anleihen zuzüglich einer baren Zuzahlung in Höhe von mindestens EUR 100.000 (entsprechend EUR 1 in bar je EUR 1 Nominalbetrag bzw. Rückzahlungsbetrag der am Umtausch teilnehmenden Anleihen) in eine Beteiligung in Höhe von mindestens EUR 200.000 an der Kreditfazilität zu tauschen. Das Gesamtvolumen der Kreditfazilität beläuft sich auf bis zu EUR 12 Mio., wodurch der Gesellschaft bis zu EUR 6 Mio. zusätzliche Liquidität zufließen können. In diesem Zusammenhang haben sich die drei größten Aktionäre der Gesellschaft zur Übernahme einer Backstop-Verpflichtung durch die jeweiligen mit ihnen verbundenen Unternehmen Robus SCSp SICAV-FIAR-ROBUS RECOVERY FUND II, Morrigan Lending Designated Activity Company und J.P. Morgan AG zugunsten der GERRY WEBER International AG bereit erklärt, um die Auszahlung von mindestens rund EUR 5 Mio. neuer Liquidität an die Gesellschaft zu gewährleisten.

Florian Frank, Finanzvorstand der GERRY WEBER International AG, erklärt: "Aufgrund der Ungewissheit, die die Covid-19-bedingten Schließungen in Deutschland mit sich bringen, ist die Gesellschaft proaktiv auf ihre Gläubiger zugegangen, um ihre Liquidität zu stärken und den zuvor eingeschlagenen erfolgreichen Turnaround fortzusetzen. Die Gesellschaft freut sich über die zusätzliche finanzielle Unterstützung durch unsere Aktionäre und Gläubiger, die ihr Vertrauen in unseren laufenden Turnaround zeigt."