CureVac gibt Teilnahme an kommenden Investoren-Konferenzen bekannt

TÜBINGEN, Germany/ BOSTON, USA - 18. Februar 2021 - CureVac N.V. (Nasdaq: CVAC), ein globales biopharmazeutisches Unternehmen, das in klinischen Studien eine neue Klasse von transformativen Medikamenten auf der Basis von Messenger-Ribonukleinsäure (mRNA) entwickelt, gab heute die Teilnahme an folgenden kommenden Investoren-Konferenzen bekannt:



- Leerink 10th Annual Global Healthcare Conference (virtuell) Mittwoch, 24. Februar 2021

Präsentation: 8 Uhr EST



- Credit Suisse 2021 London Global Healthcare Conference (virtuell) Dienstag, 2. März 2021

Fireside Chat: 12 Uhr GMT / 7 Uhr EST



Aktuelle Informationen zu der Teilnahme von CureVac an den Konferenzen, die entsprechenden Präsentationsfolien sowie die Links zu den Webcasts stehen im Investor Relations-Bereich auf der Website von CureVac zum Abruf bereit: https://www.curevac.com/newsroom/events/



Über CureVac

CureVac ist ein globales biopharmazeutisches Unternehmen auf dem Gebiet der mRNA-Technologie (Boten-RNA, von engl. messenger RNA) mit mehr als 20 Jahren Erfahrung in der Entwicklung und Optimierung dieses vielseitigen biologischen Moleküls für medizinische Zwecke. Das Prinzip von CureVacs proprietärer Technologie basiert auf der Nutzung von chemisch nicht modifizierter mRNA als Datenträger, um den menschlichen Körper zur Produktion der entsprechend kodierten Proteine anzuleiten, mit welchen eine Vielzahl von Erkrankungen bekämpft werden können. Auf der Grundlage seiner firmeneigenen Technologie hat das Unternehmen eine umfangreiche klinische Pipeline in den Bereichen der prophylaktischen Impfstoffe, Krebstherapien, Antikörpertherapien und zur Behandlung seltener Krankheiten aufgebaut. CureVac ist seit August 2020 an der New Yorker Nasdaq notiert. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Tübingen, Deutschland, und beschäftigt mehr als 500 Mitarbeiter an den Standorten Tübingen, Frankfurt und Boston, USA. Weitere Informationen finden Sie unter www.curevac.com.