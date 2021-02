Spitch bringt FAQs von der Webseite aufs Telefon / "VoiceFAQs" für alle Kunden, die lieber anrufen statt im Web nachzusehen

Frankfurt (ots) - Das kennt beinahe jedes Unternehmen: Kunden und Interessenten

rufen an, um Fragen zu stellen, die sie sich mit einem Blick auf die Webseite

der Firma selbst beantworten könnten. Die meisten Unternehmen haben nämlich viel

Zeit und Geld investiert, um die FAQs (frequently asked questions), also die am

häufigsten gestellten Fragen, im Internet zu beantworten.



Abhilfe schafft ein neuer Cloudservice der Schweizer Spitch AG. Dabei werden die

FAQs einfach in einen Telefoncomputer verlagert, der die Fragen der Anrufer

beantwortet. Der Clou: Das System arbeitet mit natürlich gesprochener Sprache,

wird also nicht etwa über ein lästiges Drücken-Sie-1-2-3-Menü gesteuert.

Vielmehr versteht der Computer gesprochene Sätze wie "Kann ich mit Kreditkarte

zahlen?", "Haben Sie einen Lieferservice?", "Wie funktioniert der Umtausch bei

Ihnen?" oder welche Fragen je nach Firma und Branche am häufigsten gestellt

werden und antwortet mit einer Sprachausgabe.







Vorteil, dass weder für die Inbetriebnahme noch für die Nutzung die IT- oder

TK-Abteilung eingeschaltet werden muss. Das Übertragen der Fragen und Antworten

aus den FAQs erfolgt über eine Excel-Tabelle, kann also mit minimalem Aufwand

von der Marketing- oder Vertriebsabteilung oder einer Agentur erledigt werden.



"VoiceFAQs entlasten den Telefonbetrieb, spiegeln ein modernes Image nach außen

wider und lassen sich mit geringem Aufwand implementieren und betreiben", fasst

Bernd Martin, Deutschland-Verantwortlicher der Spitch AG, die Vorteile zusammen.

Die Einsatzmöglichkeiten sieht er in beinahe allen Branchen gegeben, von

Vertriebs- und Kundendienstorganisationen bis hin zur telefonischen

Corona-Hilfe.



Spitch: (http://www.spitch.ch) Das Schweizer Unternehmen Spitch gehört zu den

technologisch führenden Entwicklern und Anbietern von Sprachsystemen für

Unternehmen und Behörden. Die Systeme von Spitch sind heute schon in allen

wesentlichen Branchen in Verwendung, in denen sich der Einsatz von

Sprachtechnologien besonders anbietet. Dazu gehören Call- und Contact-Center,

Banken und Versicherungen, Telekommunikationsfirmen, die Automobil- und

Transportbranche, das Gesundheitswesen sowie der öffentliche Dienst. Der Einsatz

professioneller Sprachsysteme ermöglicht Kosteneinsparungen bis zu 80 Prozent

und führt mit immer besserer Technologie zu einer Steigerung der

Kundenzufriedenheit. Auf der Kundenliste von Spitch stehen bspw. die Schweizer

Bundesbahnen SBB, Swisscom und Swisscard.



Weitere Informationen:



Spitch AG, Kreuzstrasse 54, 8008 Zürich, Schweiz.

Tel. + 41 44 542 82 66, E-Mail: mailto:info@spitch.ch,

Web: http://www.spitch.ch



PR-Agentur: euromarcom public relations, Tel. +49 611 - 973150,

E-Mail: mailto:team@euromarcom.de , Web: http://www.euromarcom.de,

http://www.facebook.de/euromarcom (like if you like-:)



