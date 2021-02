DEUTSCHE BANK belässt UNITED INTERNET AG auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat das Kursziel für United Internet von 40 auf 45 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Jonathan Jayarajan lobte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie das Webhosting-Geschäft und ist inzwischen auch zuversichtlicher für das Telekom-Geschäft, nachdem nun eine nationale Roaming-Vereinbarung getroffen worden sei./ajx/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 18.02.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.02.2021 / 06:55 / GMT