DEUTSCHE BANK belässt NOVARTIS AG auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Novartis nach einer Analystenkonferenz zum Medikament Entresto auf "Buy" mit einem Kursziel von 100 Franken belassen. Dies schrieb Analyst Emmanuel Papadakis in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./ajx/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 18.02.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.02.2021 / 06:55 / GMT