LONDON (dpa-AFX) - Die britische Großbank Barclays tritt nach einem starken Jahresendspurt vor allem im Geschäft an den Kapitalmärkten auf die Euphoriebremse. Die Bank setzte sich zwar konkrete Ziele für das laufende Jahr wie eine steigende Rendite auf das Kapital, verwies aber auf die anhaltende Unsicherheit wegen der Corona-Krise. Je nach Verlauf der Pandemie könnte der Ausblick geändert werden, teilte die Bank am Donnerstag in London mit.

Die Aktie gab trotz der besser als erwartet ausgefallenen 2020er-Ergebnisse und der Aussicht auf Aktienrückkäufe deutlich nach. In der Spitze büßte sie mehr als fünf Prozent ein. Zuletzt konnte das Papier das Minus etwas eindämmen und notierte mit einem Abschlag von rund drei Prozent bei 150 Pence. Das Papier hat sich seit Sommer kräftig vom Corona-Crash erholt, liegt aber immer noch fast ein Fünftel unter dem Niveau von Mitte Februar 2020.