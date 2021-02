Stuhr (ots) - Es lohnt sich einfach gleich dreifach: Wer seine teure alte

Heizung durch eine moderne Anlage ersetzt, schützt nachweislich Umwelt wie

Klima, schont aufgrund niedrigerer Verbrauchskosten seinen Geldbeutel - und kann

obendrauf noch von satten staatlichen Zuschüssen bis zu 55 Prozent profitieren.

Klingt attraktiv, ist es auch. Auf dem Weg durch den Förder-Dschungel sorgt das

Team von ELEMENTS dabei für klaren Durchblick. Erfahrene Fachhandwerkprofis

checken vor Ort sorgfältig alle Optionen und erstellen dann ein auf Maß

geschneidertes Angebot inklusive finanziellem Rückenwind.



Mit BEG-Programm zur regenerativen Wärmeerzeugung





Den Rückenwind verschafft das BEG-Programm "Bundesförderung für effizienteGebäude". Mit diesem wird in Bestandsgebäuden der Einbau modernerHeizungsanlagen von staatlicher Seite bezuschusst. Weg von fossilen Brennstoffenwie Öl , deren Preise weiter nach oben klettern. Dafür hin zur regenerativenWärmeerzeugung - vor allem auch, um die klimaschädlichen Emissionen weiter zuverringern. Diese sollen ab 2021 dazu noch Schritt für Schritt durch die inKraft tretende CO2-Steuer teurer werden. Dem in die Jahre gekommenen altenÖlkessel also jetzt endgültig den Stecker ziehen? Der Zeitpunkt kann günstigernicht sein.Alter Ölkessel fliegt raus - moderne Wärmepumpe zieht einEin Beispiel, das sich garantiert rechnet: Der alte Ölkessel fliegt also raus,dafür zieht eine effiziente Luft-/Wasser-Wärmepumpe ein. Durch die BEG gefördertwerden nicht nur die Anschaffungskosten, sondern auch sämtliche Umbauarbeiten imHeizraum, die erforderliche Wärmedämmung und auch die Demontage des altenKessels. Unterm Strich steht: Kommen so beispielsweise 25.000 Euro an Kostenzusammen, würden bis zu 12.500 Euro zurückerstattet werden.Clevere Ergänzungslösungen zur EffizienzsteigerungZweites Förderbeispiel: Die alte Heizung ist noch gut in Schuss, könnte abermehr Effizienz vertragen und damit deutliche niedrigere Verbrauchskosten. Auchin diesem Fall steht das ELEMENTS-Team mit Rat und Tat zur Seite. Durch einePhotovoltaik-Anlage mit Solar-Paneelen oder die Einbindung einer Wärmepumpewürde die bestehende Heizung sinnvoll ergänzt. Der CO2-Ausstoß wird verringert,zugleich durch die neuen Maßnahmen der Wert der Immobilie erhöht. MehrInformationen unter: http://www.elements-show.de/begÜber ELEMENTSELEMENTS ist der einfachste Weg zum neuen Bad und zur neuen Heizung. Besucherprofitieren deutschlandweit in rund 250 Ausstellungen von der geballtenKompetenz des ELEMENTS-Teams aus Fachhandwerk und Badverkäufern sowie rund umdie Uhr von einer Online-Plattform, die fundierte Informationen sowieinteraktive Servicetools wie Badtyptest, 3D-Badplaner und Heizungskonfiguratorbereit hält. Das ELEMENTS Konzept steht für eine Rundum-sorglos-Betreuung mitklarer Orientierung, persönlicher Ansprache und umfassendem Service. Dieindividuelle Beratung macht dabei stets den Unterschied, ob in derBadausstellung oder im heimischen Heizungskeller. Vom ersten Planungsschritt biszur finalen Übergabe des professionell montierten Projekts besticht ELEMENTSjederzeit durch maßgeschneiderte Lösungen.Pressekontakt:Erik TrümplerCommunications ContorAn der Riede 128816 StuhrTel.: +49 421 2029 - 113Fax: +49 421 2029 - 270mailto:erik.truempler@communications-contor.dehttp://www.elements-show.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/119190/4841786OTS: ELEMENTS