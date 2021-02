JEFFERIES belässt Orange auf 'Buy'

Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Jerry Dellis

Analysiertes Unternehmen: Orange

Aktieneinstufung neu: gut

Aktieneinstufung alt: gut

Kursziel neu: 14

Kursziel alt: 14

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Orange SA nach Zahlen zum vierten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 14 Euro belassen. Der Umsatz des französischen Telekomkonzerns sei im Jahresvergleich überraschend etwas gesunken statt wie vom Markt erwartet moderat gestiegen, schrieb Analyst Jerry Dellis in einer ersten Reaktion am Donnerstag. Zudem sei das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen und Leasingkosten stärker zurückgegangen als befürchtet./la/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 18.02.2021 / 02:42 / ETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.02.2021 / 02:42 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.