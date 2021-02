---------------------------------------------------------------------------

CBD Global Sciences lanciert Legacy Distribution Group, eine auf CBD-haltige Produkte spezialisierte Vertriebsgesellschaft



Denver (Colorado), über NewMediaWire -- CBD Global Sciences, Inc. (OTC: CBDNF) (CSE: CBDN) (Frankfurt: GS3), ("CBD Global" oder das "Unternehmen") freut sich, mitteilen zu können, dass es eine neue Vertriebsgesellschaft namens Legacy Distribution Group gegründet hat.



Legacy Distribution Group ("Legacy Distribution") (Denver, Colorado), ist einer der ersten Direct Store Delivery (DSD)-Vertreiber des Landes, der ausschließlich CBD-Produkte anbietet. Bis jetzt wurden CBD-Marken hauptsächlich über Vertriebsgesellschaften vermarktet, die mit CBD teilweise genauso wenig vertraut waren wie die von ihnen belieferten Kunden. Auch wenn viele dieser Vertriebsgesellschaften auf eine lange Erfolgsgeschichte zurückblicken können, führt ihr Mangel an CBD-Fachwissen und der Vertrieb von breiteren, meist traditionellen Markenportfolios regelmäßig dazu, dass die Zahlen bei den von ihnen vertriebenen CBD-Marken hinter den Erwartungen zurückbleiben. Dieses Problem soll durch die Einführung von Legacy behoben werden. Durch die Bereitstellung eines erstklassigen Services und ihres unvergleichlichen CBD-Know-hows zielt der Ansatz von Legacy speziell darauf ab, einen Beitrag zur Maximierung des Wachstums und der Marktdurchdringung neuer und bestehender CBD-Marken zu leisten. Zurzeit hat Legacy damit begonnen, die Aufnahme einer neuen Palette von CBD-Marken in ihr wachsendes Portfolio zu prüfen.



CBD Global hat ein Team von hochqualifizierten Vertriebs- und Verkaufsmanagern zusammen-gestellt, die ihr Know-how in den letzten Jahrzehnten bei großen DSD-Vertreibern weiterentwickelt haben. Die Zusammenstellung dieses Teams stellt eine gemeinsame Anstrengung von Personen und Unternehmen dar, die erfolgreich an der Einrichtung und dem Ausbau von Vertriebskanaldiensten beteiligt waren. Wir freuen uns, dieses Projekt auf den Weg zu bringen. Das Team von Legacy Distribution verfügt zusammen über fast drei Jahrzehnte Erfahrung mit DSD-Aktivitäten und über eine Erfolgsgeschichte von fast einem Jahrzehnt beim Verkauf im CBD-Sektor. Diese einzigartige Kombination hat die einmalige Fähigkeit zur Folge, erfolgreich neue Kunden für die Marken in ihrem Produktportfolio zu gewinnen und diese Kunden effektiv zu beliefern. Legacy Distribution hat Vertriebs- und Verkaufsrouten erschlossen, die aus ungefähr 1.000 Verkaufspunkten in Colorado und Umgebung bestehen. Diese Routen wurden Anfang 2019 mit CBD-haltigen Produkten erschlossen und werden durch das Angebot von sieben großen Marken weiter ausgebaut.