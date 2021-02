AIXTRON ist heute im Bullenmodus. So schießt die Aktie um rund fünf Prozent nach vorne. Nach diesem Anstieg kostet das Papier nun 17,27 EUR. Gewinnen dadurch die Bullen die Oberhand?

Das Gesamtbild ist nach einem solchen Anstieg schlagartig ein anderes. Weil dieses Plus der Aktie zu einem mächtigen Schritt zur nächsten technischen Hürde verhilft. Immerhin genügt dem Wert ein weiteres Plus von rund sechs Prozent für den Sprung auf neue 4-Wochen-Hochs. Dieser obere Wendepunkt liegt bei 18,25 EUR. Daher steht die Technik jetzt auf Messers Schneide.

Investoren, die an die langfristige Perspektive denken, bekommen derzeit durch den 200er-Durchschnittskurs Bestätigung. Von dieser Warte aus sind nämlich steigende Kurse zu erwarten, da der Indikator bei 12,09 EUR verläuft. Wie positiv die Kurse in Aufwärtstrends überraschen können, beweist AIXTRON heute wieder einmal in beeindruckender Art und Weise.

