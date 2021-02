Saubere Technologien: Führt die US-Klima-Agenda zum Investitionsboom? Gastautor: Simon Weiler | 18.02.2021, 01:52 | 33 | 0 | 0 18.02.2021, 01:52 | US-Präsident Biden hat die Klima-Agenda in den Mittelpunkt seiner politischen Ziele gestellt und sein Klimaplan ist der ehrgeizigste in der Geschichte aller US-Präsidentschaftskandidaten. Da auch die EU und China ihr Engagement für grüne Investitionen und Dekarbonisierung verstärken, stehen die Sterne für einen weltweit synchronisierten Investitionsboom in saubere Energie und Technologie gut. Mit Blick auf die nächsten Jahre sind wir optimistisch. Wir sehen einige sehr langlebige, umsetzbare Investitionstrends, die gut zum Thema Nachhaltigkeit und zu unserem Investitionsrahmen passen. Wir erwarten zwar eine gewisse Rückkehr zu alten Normen, wenn die Impfstoffe flächendeckend zur Verfügung stehen, aber wir glauben, dass diese Pandemie einige Trends beschleunigt und auch zementiert hat. Viele gesellschaftliche und wirtschaftliche Veränderungen, die wir erlebt haben, werden sich als dauerhaft erweisen. Trumps Präsidentschaft hat dem Dekarbonisierungskurs zwar nicht so viel Schaden zugefügt wie zunächst befürchtet. Seine klimafeindliche Haltung sowie seine Bestrebungen, Umweltauflagen aufzuheben und die globale politische Zusammenarbeit zu untergraben, haben dem Fortschritt aber sicher nicht geholfen. Die Maßnahmen der neuen Regierung könnten früher nicht kommen. Während das Jahr 2020 den steilsten Rückgang der Treibhausgasemissionen in der Geschichte erlebte, ist es gleichzeitig im Begriff, eines der heißesten gewesen zu sein. » Jetzt auf e-fundresearch.com weiterlesen



