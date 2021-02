STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) - Anleihenmarktbericht der Börse Stuttgart

Bundesanleihen

Der Euro-Bund-Future zeigt sich in dieser Woche mit einer Handelsspanne von über 120 Basispunkten sehr volatil. Am Montag erreichte er sein bisheriges Wochenhoch von 175,70 Prozentpunkten - sackte jedoch bis Dienstagabend auf ein Niveau von 174,49 Prozentpunkten ab. Bis Donnerstag konnte sich der Euro-Bund-Future leicht erholen und notiert am Morgen bei knapp über 175 Prozentpunkten. Dies entspricht einer negativen Rendite von -0,36%. In der Vorwoche lag die Rendite mit -0,44% deutlich tiefer. Die Rendite der 30-jährigen Bundesanleihe konnte im Vergleich zur Vorwoche um 10 Basispunkte auf 0,13% kräftig zulegen.

Spanien emittiert 50-jährige Staatsanleihe

Spanien emittiert unter der WKN A3KLV8 eine Anleihe mit Fälligkeit zum 31.10.2071. Das Emissionsvolumen beträgt fünf Milliarden Euro, während der Zinssatz mit 1,45% festgelegt ist. Die Zinszahlungen erfolgen im jährlichen Turnus, erstmalig anteilig am 31.10.2021. Der Mindestbetrag der handelbaren Einheit entspricht 1.000 Euro in kleinsten handelbaren Einheiten von ebenfalls 1.000 Euro. S&P vergibt für Spanien ein A Rating. Bei einem aktuellen Kurs von 96,95% ergibt sich eine Rendite von 1,53%.