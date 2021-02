Panama: Business-Hub für die ganze Region / InterGest erweitert weltweites Partnernetz um den Standort Panama-City

Saarbrücken (ots) - Lateinamerika ist auch für kleine und mittelständische Unternehmen unterschiedlicher Branchen zu einer interessanten Absatzregion geworden - auch wenn die Region in zahlreiche und sehr unterschiedliche Ländermärkte aufgesplittert ist. In jedem der Staaten Mittel- und Südamerikas mit einer Niederlassung vertreten zu sein, ist gerade beim Beginn der Markterschließung in jedem einzelnen der Märkte kaum realisierbar. "Der Standort Panama bietet sich als Brückenkopf in die gesamte Region an", begründet Prof. Peter Anterist die neue Präsenz, die die Anzahl der InterGest-Standorte auf mittlerweile 52 Länder weltweit ausdehnt.



Panama ist nicht nur durch seinen Kanal zu einem Hub des in den letzten Dekaden dynamisch gewachsenen Welthandels geworden. Das Land versucht aus dieser Rolle wirtschaftliche Zukunftsperspektiven zu entwickeln. So wurde auch der Flughafen von Panama City zu einem internationalen Drehkreuz: Er bietet wie kein anderer Flughafen in der gesamten Region Verbindungen in nahezu alle Großstädte in Süd- und Mittelamerika, aber auch in die USA und nach Europa.