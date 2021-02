---------------------------------------------------------------------------

Erlebnis Akademie AG kann trotz Corona-bedingten Schließungen im Jahr 2020 nach vorläufigen Zahlen mit positivem Ergebnis abschließen

Bad Kötzting, 18. Februar 2021 - Die Erlebnis Akademie AG konnte nach vorläufigen Zahlen im Jahr 2020 trotz längerfristiger Corona-bedingter Standortschließungen einen Konzernumsatz von 15,0 Mio. Euro erzielen und lag damit lediglich rund 9,0 % hinter dem Jahr 2019 mit einem Umsatz von 16,5 Mio. Euro. Das vorläufige operative Ergebnis (EBIT) lag bei 1,8 Mio. Euro nach 2,9 Mio. Euro im Vorjahr (-36,2 %). Damit wurde die im November angehobene Prognose eines positiven Konzernergebnis gehalten. Das EBITDA lag nach vorläufigen Zahlen mit 5,6 Mio. Euro um 12,4 % hinter dem Vorjahr (6,4 Mio. Euro).



"Wir haben das Jahr trotz der Pandemie-bedingten Schließungen in Deutschland und Europa relativ gut abschließen können", berichtet Christoph Blaß, CFO der Erlebnis Akademie AG. "Ausschlaggebend hierfür war vor allem das dritte Quartal - einziger Quartalszeitraum im abgelaufenen Geschäftsjahr, in dem wir durchgehend sämtliche Standorte geöffnet hatten. Dies ist vor allem auch ein zukunftsweisendes Zeichen für uns und den Erfolg des Konzepts unserer Baumwipfelpfade und Abenteuerwälder. Beim Ergebnis werden wir positiv abschließen können, die genaue Höhe wird aber noch davon abhängen, ob die in Aussicht gestellten und beantragten Kompensationen für 2020 auch fließen."

Auf Ebene der AG, die das reine Deutschlandgeschäft vereint, erzielte die Erlebnis Akademie nach vorläufigen Zahlen einen Umsatz von 8,7 Mio. Euro (-3,4 %) sowie ein EBIT von 0,7 Mio. Euro im Jahr 2020 (+8,0 %) und ein EBITDA von 2,5 Mio. Euro (+8,4 %).



Die derzeit laufenden Projekte für Neustandorte im Elsass und auf Usedom konnten trotz des zweiten Lockdowns fortgesetzt werden. Anders als bei den ersten Grenzschließungen konnten die für die neuen Projekte beauftragten Firmen aus Tschechien weiter grenzüberschreitend zu den Baustellen reisen, sodass es bisher zu keinen Verzögerungen bei den beiden Projekten kam. Die Baumwipfelpfade sollen wie geplant im zweiten Quartal 2021 - BWP Usedom im April und BWP Elsass im Mai - eröffnen.