Haspa blickt optimistisch in die Zukunft

Hamburg (ots) - Das Geschäftsjahr 2020 stand für die Hamburger Sparkasse AG

(Haspa) ganz im Zeichen von Hilfsleistungen in der Corona-Krise für ihre 1,5

Mio. Privat- und Firmenkunden. Aber auch die Haspa selbst hat - wie alle Banken

- die Auswirkungen der Pandemie im Geschäftsergebnis zu spüren bekommen.

"Angesichts des außerordentlich belastenden Umfelds ist das Jahresergebnis in

Höhe von 9 Mio. Euro akzeptabel. Das ist mehr als zunächst durch Corona

befürchtet. Trotz der zusätzlichen Belastungen haben wir weiter in unsere

Digitalisierung investiert", sagt Dr. Harald Vogelsang, Vorstandssprecher der

Haspa. "Wir blicken optimistisch in die Zukunft und glauben an Hamburg."



600 Mio. Euro Corona-Hilfen bereitgestellt





"Die Corona-Krise ist eine Ausnahmesituation historischen Ausmaßes, die uns allefordert. Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter setzen sich mit viel Herzblutjeden Tag dafür ein, dass unsere Kunden möglichst gut durch diese Zeit kommen",sagt Vogelsang. In der Hochphase waren bis zu 1.000 Berater allein für dieVergabe von Corona-Hilfen im Einsatz. Zur Unterstützung ihrer Kunden hat dieHaspa 600 Mio. Euro als Corona-Hilfen bereitgestellt - sowohl eigeneKreditmittel, als auch mehr als 300 Mio. Euro über Förderbanken wie die KfW unddie IFB Hamburg. Darüber hinaus wurde rund 6.000 von der Krise betroffenenKunden ermöglicht, Kreditraten und Tilgungen auszusetzen - auch über dasgesetzliche Moratorium hinaus.Kreditgeschäft ausgebaut - auch in der Pandemie 300 Start-Ups finanziertMit der Ausweitung des Kreditbestands um insgesamt rund 1,4 Mrd. Euro auf 35,8Mrd. Euro hat sich die Haspa in Krisenzeiten als verlässlicher Partner gezeigt.Das gilt auch für Existenzgründer: In 2020 wurden gegen den Trend fast 300Start-Ups mit insgesamt rund 42 Mio. Euro finanziert. Die Haspa konnte alsgrößter Wohn- und Gewerbeimmobilien-Finanzierer in der Metropolregion wiederfast 10.000 Menschen zum Eigenheim verhelfen. Der Bestand an privatenBaufinanzierungen erreichte trotz der Corona-Einschränkungen das hoheVorjahresniveau in Höhe von 18 Mrd. Euro. Mit dem geplanten Bau einesAzubi-Wohnheims ermöglicht die Haspa zudem günstigen Wohnraum für jungeMenschen.Auf allen Kanälen durchweg für ihre Kunden daAls einzige Filialbank in Hamburg hielt die Haspa ihre Standorte von Beginn derKrise an für ihre Kunden geöffnet. Damit hat sie die Grundversorgung mitFinanzleistungen für die Bürgerinnen und Bürger in der Metropolregionsichergestellt und den Wirtschaftskreislauf am Laufen gehalten. "Uns war eswichtig, gerade in dieser schwierigen Zeit persönlich für unsere Kunden da zu