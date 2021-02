(neu: Aussagen aus Video-Pressekonferenz zu Prognose, Entwicklung des Auftragsbestands, aktualisierte Aktienreaktion)

TOULOUSE (dpa-AFX) - Airbus legt nach einem Milliardenverlust wegen der Corona-Pandemie die Latte für das neue Jahr niedrig. Der Flugzeugbauer will wenigstens so viele Flugzeuge ausliefern wie im Krisenjahr 2020 und den Gewinn im Tagesgeschäft leicht steigern. "Wir müssen bescheiden (...) und wachsam bleiben", mahnte Airbus-Chef Guillaume Faury bei der Vorstellung der Bilanz am Donnerstag in Toulouse. Insgesamt scheint der Konzern trotz der beispiellosen Krise für die Luftfahrt noch einmal glimpflich davongekommen zu sein. Jedenfalls lief es für ihn deutlich besser als für seinen Erzrivalen Boeing aus den USA.

An der Börse wurden die Nachrichten dennoch als Enttäuschung aufgenommen. Die Airbus-Aktie verlor am Morgen an der Pariser Börse zeitweise fast fünf Prozent an Wert. Am frühen Nachmittag lag sie noch mit rund 2,56 Prozent im Minus und gehörte damit zu den schwächsten Werten im französischen Leitindex Cac 40 . Mit Kursen von gut 91 Euro wird das Papier immer noch rund 30 Prozent billiger gehandelt als vor dem Ausbruch der Corona-Krise vor rund zwölf Monaten. Im Vergleich zum Tief im Corona-Crash im vergangenen März hat sich sein Kurs aber wieder nahezu verdoppelt.