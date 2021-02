Die nachhaltigsten Gebäude sind die, die nicht neu gebaut werden müssen

Seite 2 ► Seite 1 von 3

München (ots) - Die Schwaiger Group ist für die nachhaltige Revitalisierung desGewerbe- und Büroquartiers Centro Tesoro im Münchner Osten für denimmobilienmanager-Award 2021 in der Kategorie "Nachhaltigkeit" nominiert. BeimCentro Tesoro hat das Immobilienunternehmen statt "Abriss und Neubau" einökologisches Redevelopment vorgenommen: Mit Recycling-Baumaterial,überdurchschnittlichen Dämmwerten und Ökostrom aus der größten innerstädtischenPhotovoltaikanlage verbindet das Unternehmen Ökologie erfolgreich mit Ökonomie.Dafür hat das Centro Tesoro im Zuge der Revitalisierungsmaßnahmen als ersteBestandsimmobilie bundesweit die höchstmögliche Auszeichnung des internationalenGreen Building Labels LEED Platin erhalten.Nachdem die Schwaiger Group 2016 den ehemaligen Stammsitz der SektkellereiNymphenburg gekauft hatte, hat der Projektentwickler in den Folgejahren dasAreal unter dem Projektnamen "Centro Tesoro" umfassend und nachhaltigrevitalisiert. Der dort befindliche Fachmarkt sowie die Büroimmobilie stellennach dreieinhalbjähriger Bauzeit nun Münchens grünste Gewerbeimmobilie dar. DerProjektentwickler hat 19.000 Quadratmeter Nutzfläche durch eine ressourcen- undklimaschonende Aufstockung auf 24.000 Quadratmeter erweitert. "In einerprosperierenden Stadt wie München, der langsam aber sicher die freien Flächenausgehen, ist Nachverdichtung immer ein Thema. Statt die wenigen verbleibendenFlächen zu versiegeln, sollte stets geprüft werden, ob noch Luft nach oben ist",sagt Michael Schwaiger, CEO der Schwaiger Group.Größte innerstädtische PV-Anlage ermöglicht Mietern an der Energiewendeteilzuhaben"Die Schwaiger Group hat beim Centro Tesoro ein grünes Exempel statuiert",erklärt der Geschäftsführer der Schwaiger Group Michael Schwaiger. Das Projektsei nicht zuletzt wegen "überdurchschnittlichen Dämmwerten ein Meileinstein inSachen Energieeffizienz". Bestes Beispiel für die grüne Philosophie des Bauherrnist die Energieversorgung. Auf dem Gebäudedach wird mithilfe der größteninnerstädtischen Aufdach-Solaranlage Ökostrom für die Mieter produziert. Miteiner Leistung von 428 Kilowatt produzieren 1.354 PV-Module grünen Direktstromfür die Mieter, der rund zehn Prozent günstiger ist als zugekaufter Strom ausdem Netz. "Für die Unternehmen im Centro Tesoro bedeutet der Mieterstrom eineunmittelbare Möglichkeit, an der Energiewende teilzuhaben", sagt MichaelSchwaiger.Die nachhaltigsten Gebäude sind die, die nicht neu gebaut werden müssenEtwa die Hälfte des gesamten deutschen Abfallaufkommens entsteht imGebäudesektor: Geschätzte 220 Millionen Tonnen Erde, Steine, Ziegel, Asphalt,Fliesen, Keramik, Schlacken und Asche fallen jährlich in Deutschland an - durch