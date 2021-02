Handelsblatt beruft Kirsten Ludowig in die Chefredaktion (FOTO)

Düsseldorf (ots) - Das Handelsblatt erweitert seine Chefredaktion um die

renommierte Wirtschaftsjournalistin und ausgewiesene Unternehmensexpertin

Kirsten Ludowig. Als Stellvertreterin von Handelsblatt-Chefredakteur Sebastian

Matthes wird die 39-Jährige zum 1. März 2021 die redaktionelle Weiterentwicklung

der Wirtschafts- und Finanzzeitung forcieren und das journalistische Angebot auf

allen Kanälen stärken.



In ihrer künftigen Funktion verantwortet Ludowig - gemeinsam mit den anderen

Kollegen in der Chefredaktion - das Tagesgeschäft sowie die Themenentwicklung,

-umsetzung und -steuerung des Handelsblatts. Zudem wird sie die konsequente

Fokussierung auf die digitale Produktion in der Redaktion inklusive Prozesse und

Strukturen sowie den Kulturwandel vorantreiben. Der Handelsblatt-Chefredaktion

gehört zudem der stellvertretende Chefredakteur Peter Brors an.







vergangenen Jahren beim Handelsblatt unter Beweis gestellt, zuletzt als

Ressortleiterin "Unternehmen". "Ich schätze Kirsten Ludowig nicht nur als

erfahrene Reporterin und versierte Kennerin der Unternehmenslandschaft in

Deutschland und der Welt, sondern auch als Führungspersönlichkeit und

Managerin", sagt Handelsblatt-Chefredakteur Sebastian Matthes. "Gemeinsam wollen

wir das Handelsblatt auf allen Kanälen inhaltlich stärken - insbesondere bei

allen Themen rund um Innovationen und die Wirtschaft der Zukunft."



"Ich freue mich besonders darüber, dass mit Kirsten Ludowig nicht nur eine

erstklassige Wirtschaftsjournalistin, sondern auch das erste Mal eine Frau in

die Chefredaktion des Handelsblatts berufen wird. In ihrer neuen Funktion wird

Kirsten Ludowig das Handelsblatt, die Redaktion und unser Haus bereichern - als

renommierte Journalistin und erfahrene Führungskraft", sagt Andrea Wasmuth,

Geschäftsführerin der Handelsblatt Media Group.



Kirsten Ludowig zu ihrer neuen Aufgabe: "Ich freue mich sehr darauf, zusammen

mit einem starken Team das Handelsblatt inhaltlich und strategisch

weiterzuentwickeln und so die Relevanz der Handelsblatt-Berichterstattung - von

Print und Online, über Newsletter und Podcasts bis hin zu Konferenzen und

Veranstaltungen - noch weiter zu steigern. Ich glaube an den

Qualitätsjournalismus und bin davon überzeugt, dass die Menschen mehr denn je

bereit sind, dafür zu zahlen."



Die Diplom-Ökonomin und Absolventin der Deutschen Journalistenschule stieg 2008

beim Handelsblatt ein und berichtete als Reporterin und Fachredakteurin mehrere

Jahre über die Handels- und Konsumbranche. Als Desk-Chefin "Unternehmen"

verantwortete sie die 2015 gestartete Integration der Redaktionen von

Handelsblatt Online und Print innerhalb des Ressorts sowie im Newsroom. Als

Pressechefin der im

Februar 2020 u.a. komplexe Transaktionen wie den Real-Verkauf und den Verkauf

einer Mehrheitsbeteiligung am China-Geschäft sowie ein unaufgefordertes

freiwilliges Übernahmeangebot kommunikativ begleitet.



