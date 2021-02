Ares Strategic Mining vollendet detaillierte Entwürfe für den Standort der Säurespat-Verarbeitungsanlage

- Entwurf für den Verarbeitungsbetrieb am Industriestandort abgeschlossen.

- Vorläufige Design-Kriterien-Spezifikationen abgeschlossen.

- CapEx, OpEx und Ausrüstungsliste für den Verarbeitungsbetrieb fertiggestellt.

- Sauberer Herstellungsprozess, der keine giftigen oder schädlichen Chemikalien erfordert.

Vancouver, B.C. 18. Februar 2021 - Ares Strategic Mining Ltd. ("Ares" oder das "Unternehmen") (TSXV: ARS) (OTC:ARSMF) (FRA: N8I1), freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen die industrielle Standortplanung für den geplanten Flussspatverarbeitungsbetrieb im Laufe dieses Jahres abgeschlossen hat.

Die Flussspataufbereitungsanlage von Ares wird voraussichtlich vorwiegend Säurespat produzieren, wird aber bei Bedarf auch die Möglichkeit haben, hochwertigen Metspat zu produzieren. Die Aufbereitungsanlage wird die metallurgische Flussspat-Klumpenanlage von Ares begleiten, die voraussichtlich noch in diesem Jahr die Produktion aufnehmen wird. Erfolgreiche metallurgische Arbeiten des Unternehmens haben dem Betrieb die Zuversicht gegeben, dass eine beschleunigte Veredelung zu Säurespat möglich ist, wobei weniger Reinigungsstufen benötigt werden, was die Betriebskosten und die Verarbeitungszeiten verringern dürfte. Die Anlage wird keine giftigen oder schädlichen Chemikalien in ihren Herstellungsprozessen verwenden und keinerlei schädliche Abfallprodukte produzieren.

Abbildung 1 zeigt die bildliche Darstellung des industriellen Anlagenlayouts für die voraussichtliche Säurespatproduktionsanlage. Abbildung 2 zeigt die Draufsicht auf die Säurespat-Aufbereitungsanlage. Das Endprodukt der Aufbereitungsanlage wird für die Herstellung von Aluminium, Kühlaggregaten, Flusssäure, Fluor, Kathoden für Lithium-Ionen-Batterien, Teflon, Polymere, Klimaanlagen, Urananreicherung und Wasserfluoridierung geeignet sein.