Auf Ebene der AG, die das reine Deutschlandgeschäft vereint, erzielte die Erlebnis Akademie nach vorläufigen Zahlen einen Umsatz von 8,7 Mio. Euro (-3,4 %) sowie ein EBIT von 0,7 Millionen Euro im Jahr 2020 (+8,0 %) und ein EBITDA von 2,5 Mio. Euro (+8,4 %).

Wiedereröffnung aller Baumwipfelpfade vermutlich im April

Die derzeit laufenden Projekte für Neustandorte im Elsass und auf Usedom konnten trotz des zweiten Lockdowns fortgesetzt werden. Anders als bei den ersten Grenzschließungen konnten die für die neuen Projekte beauftragten Firmen aus Tschechien weiter grenzüberschreitend zu den Baustellen reisen, sodass es bisher zu keinen Verzögerungen bei den beiden Projekten kam. Die Baumwipfelpfade sollen wie geplant im zweiten Quartal 2021 – BWP Usedom im April und BWP Elsass im Mai – eröffnen.

Aktuell sind alle Standorte in Deutschland und dem europäischen Ausland durch den zweiten Lockdown geschlossen, mit Ausnahme des Standorts in Slowenien, der seit einigen Tagen wieder Besucher empfangen darf. Nach dem jetzigen Stand wird die Wiedereröffnung aller Baumwipfelpfade im April vermutlich möglich sein. “Wir sind zuversichtlich, dass Anfang April mit dem Osterwochenende auch unsere Standorte wieder geöffnet werden können – gegebenenfalls unter nochmals engeren Hygienekonzepten”, so Bernd Bayerköhler, CEO der Erlebnis Akademie AG. “Ab Wiedereröffnung und mit einer Rückkehr zu einem ansatzweise normalen Betrieb gehen wir von einem sehr erfolgreichen Jahr 2021 aus. Neben den beiden Neustandorten arbeiten wir derzeit an dem Umsetzungsbeginn noch in 2021 von drei weiteren Baumwipfelpfaden, darunter der erste Pfad in Kanada sowie ein erster Standort in Irland. Mit Bad Doberan wären wir außerdem mit dem sechsten Standort in Deutschland vertreten. Unser Wachstumskurs ist also durchaus ungebremst, wenngleich sich durch die Pandemie bei den Umsetzungen und auch in der Finanzierung teils noch Herausforderungen ergeben.”