MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der Münchner Triebwerksbauer MTU hat sich trotz der schweren Krise der Luftfahrtbranche 2020 in den schwarzen Zahlen gehalten. Für das neue Jahr stellte Vorstandschef Reiner Winkler nach dem jüngsten Geschäftseinbruch wieder Zuwächse in Aussicht. Ob der Umsatz nur leicht steigt oder gar fast das Rekordniveau von 2019 erreicht, wollte die Konzernführung am Donnerstag aber nicht vorhersagen. So viel Gewinn wie vor der Krise dürfte MTU vorerst jedenfalls nicht mehr einfahren.

An der Börse wurden die Nachrichten mit Enttäuschung aufgenommen. Die MTU-Aktie verlor am Morgen fast fünf Prozent an Wert. Zur Mittagszeit lag sie noch mit 3,38 Prozent im Minus bei 191,60 Euro und war damit immer noch Schlusslicht im Dax . Seit die Corona-Krise vor rund einem Jahr die Luftfahrt und die Finanzmärkte erfasst hatte, hat das Papier damit rund 30 Prozent an Wert eingebüßt. Im vergangenen März war der Kurs sogar bis auf 97,76 Euro abgesackt und hat sich seitdem nahezu verdoppelt.