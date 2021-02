BERLIN (dpa-AFX) - Die Pflegeversicherung hat im Corona-Jahr 2020 auch dank einer Finanzspritze des Bundes einen Überschuss erzielt. Unter dem Strich stand ein Plus von 1,5 Milliarden Euro, wie aus Daten des Spitzenverbands der gesetzlichen Krankenversicherungen (GKV) hervorgeht, der auch die Pflegekassen vertritt. Als Mehrkosten wegen der Pandemie fielen 2,7 Milliarden Euro an, wie Vizevorstandschef Gernot Kiefer am Donnerstag sagte.

Kiefer forderte auch weiterhin einen "verlässlichen Bundeszuschuss" für die Pflege. Denn nötig seien eine Entlastung für die Pflegeheimbewohner, stabile Beiträge für die Beitragszahler und eine bessere Vergütung für die Pflegekräfte.