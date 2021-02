Essen (ots) - Die Verbraucher in Deutschland wünschen sich mehr Informationen

über ihre Heizkosten. Über zwei Drittel finden eine monatliche Information

interessant bis äußerst interessant. Das geht aus einer aktuellen Umfrage des

Meinungsforschungsinstituts YouGov und des Energiedienstleisters ista hervor.



Für die repräsentative Online-Umfrage wurden deutschlandweit über 2.000 Bürger

verschiedener Altersgruppen befragt. Über zwei Drittel der Befragten (73

Prozent) finden eine monatliche Information über die Heizkosten in den

Wintermonaten interessant, davon 23 Prozent sehr interessant und 22 Prozent

äußerst interessant. Knapp die Hälfte der Befragten wünscht sich die Information

per E-Mail (47 Prozent). 17 Prozent möchten in einem Online-Portal informiert

werden, 16 Prozent per App. Insgesamt sprechen sich damit 80 Prozent der

Verbraucher für einen digitalen Versand aus. Lediglich 20 Prozent bevorzugen

eine gedruckte Information, die postalisch zugestellt wird.







Energieverbrauch und die Heizkosten", sagt Thomas Zinnöcker, CEO von ista, mit

Blick auf die Umfrageergebnisse. "Der Wunsch der Verbraucher nach mehr

Verbrauchstransparenz ist daher voll nachzuvollziehen. Vor allem, weil immer

mehr Menschen genau darauf achten, optimal und effizient zu heizen - um Kosten

zu sparen, aber auch der Umwelt und dem Klima zuliebe."



Momentan erhält in Deutschland jeder Mieter in einem Mehrfamilienhaus einmal im

Jahr eine Heizkostenabrechnung von seinem Vermieter. Ab 2022 soll eine

zusätzliche monatliche Verbrauchs- und Kosteninformation hinzukommen - so

fordert es die Europäische Union (EU) in der Energieeffizienzrichtlinie (EED).

Voraussetzung dafür ist, dass im Gebäude fernauslesbare digitale Zähler für die

Messung der Heizenergie verbaut sind. Die EU will dadurch den Klimaschutz im

Gebäudesektor stärken. Heizenergie und Warmwasser machen etwa 85 Prozent des

Energieverbrauchs eines bundesdeutschen Haushalts aus. Insgesamt entfallen rund

30 Prozent der deutschen CO2-Emissionen auf Gebäude.



Hinweise zur Umfrage



Die verwendeten Daten beruhen auf einer Online-Umfrage der YouGov Deutschland

GmbH, an der 2016 Personen zwischen dem 02. und 04.02.2021 teilnahmen. Die

Ergebnisse wurden gewichtet und sind repräsentativ für die deutsche Bevölkerung

ab 18 Jahren.



Über ista



ista macht Gebäude für Bewohner und Besitzer nachhaltig wertvoll. Dazu managen

wir Daten und Prozesse, durch die Immobilien klimafreundlich, sicher und

komfortabel werden. Bewohner und Besitzer können mit unseren Produkten und

Services Energie sparen und gemeinsam zum Klimaschutz beitragen. Die Basis für

unsere Produkt- und Service-Welt ist digital. Als Innovationstreiber richten wir

unsere Infrastruktur konsequent auf das Internet of Things aus. Wir haben

bereits heute weltweit über 28 Millionen Connected Devices im Einsatz und

entwickeln Lösungen für das intelligente und energieeffiziente Gebäude von

morgen. Wir beschäftigen über 5.800 Menschen in 22 Ländern, unsere Produkte und

Services werden weltweit in über 13 Millionen Nutzeinheiten (Wohnungen und

Gewerbeimmobilien) eingesetzt. 2019 erwirtschaftete die ista Gruppe einen Umsatz

von 909 Millionen Euro. Mehr Informationen unter http://www.ista.de



Pressekontakt:



ista International GmbH

Corporate Communications & Public Affairs



Florian Dötterl

Telefon: +49 (0) 201 459 3281

E-Mail: mailto:Florian.Doetterl@ista.com



Dr. Torben Pfau

Telefon: +49 (0) 201 459 3725

E-Mail: mailto:Torben.Pfau@ista.com



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/63771/4842065

OTS: ista International GmbH





"Die Digitalisierung ermöglicht eine häufigere und bessere Information über denEnergieverbrauch und die Heizkosten", sagt Thomas Zinnöcker, CEO von ista, mitBlick auf die Umfrageergebnisse. "Der Wunsch der Verbraucher nach mehrVerbrauchstransparenz ist daher voll nachzuvollziehen. Vor allem, weil immermehr Menschen genau darauf achten, optimal und effizient zu heizen - um Kostenzu sparen, aber auch der Umwelt und dem Klima zuliebe."Momentan erhält in Deutschland jeder Mieter in einem Mehrfamilienhaus einmal imJahr eine Heizkostenabrechnung von seinem Vermieter. Ab 2022 soll einezusätzliche monatliche Verbrauchs- und Kosteninformation hinzukommen - sofordert es die Europäische Union (EU) in der Energieeffizienzrichtlinie (EED).Voraussetzung dafür ist, dass im Gebäude fernauslesbare digitale Zähler für dieMessung der Heizenergie verbaut sind. Die EU will dadurch den Klimaschutz imGebäudesektor stärken. Heizenergie und Warmwasser machen etwa 85 Prozent desEnergieverbrauchs eines bundesdeutschen Haushalts aus. Insgesamt entfallen rund30 Prozent der deutschen CO2-Emissionen auf Gebäude.Hinweise zur UmfrageDie verwendeten Daten beruhen auf einer Online-Umfrage der YouGov DeutschlandGmbH, an der 2016 Personen zwischen dem 02. und 04.02.2021 teilnahmen. DieErgebnisse wurden gewichtet und sind repräsentativ für die deutsche Bevölkerungab 18 Jahren.Über istaista macht Gebäude für Bewohner und Besitzer nachhaltig wertvoll. Dazu managenwir Daten und Prozesse, durch die Immobilien klimafreundlich, sicher undkomfortabel werden. Bewohner und Besitzer können mit unseren Produkten undServices Energie sparen und gemeinsam zum Klimaschutz beitragen. Die Basis fürunsere Produkt- und Service-Welt ist digital. Als Innovationstreiber richten wirunsere Infrastruktur konsequent auf das Internet of Things aus. Wir habenbereits heute weltweit über 28 Millionen Connected Devices im Einsatz undentwickeln Lösungen für das intelligente und energieeffiziente Gebäude vonmorgen. Wir beschäftigen über 5.800 Menschen in 22 Ländern, unsere Produkte undServices werden weltweit in über 13 Millionen Nutzeinheiten (Wohnungen undGewerbeimmobilien) eingesetzt. 2019 erwirtschaftete die ista Gruppe einen Umsatzvon 909 Millionen Euro. Mehr Informationen unter http://www.ista.dePressekontakt:ista International GmbHCorporate Communications & Public AffairsFlorian DötterlTelefon: +49 (0) 201 459 3281E-Mail: mailto:Florian.Doetterl@ista.comDr. Torben PfauTelefon: +49 (0) 201 459 3725E-Mail: mailto:Torben.Pfau@ista.comWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/63771/4842065OTS: ista International GmbH