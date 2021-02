Sartorius blickt auf ein sehr erfolgreiches Jahr 2020 zurück und erwartet weiteres starkes Wachstum

Göttingen, Deutschland (ots/PRNewswire) - - Auftragseingang +49,0 Prozent,

Umsatz +30,2 Prozent, operative Ertragsmarge 29,6 Prozent



- Ausblick für das laufende Jahr: Umsatz soll um 19 Prozent bis 25 Prozent

steigen



- Beschleunigter und größerer Ausbau der Produktionskapazitäten in allen

Regionen; Investitionsquote für 2021 wird bei 15 Prozent erwartet





- Konzernleitung erhöht Umsatzziel für 2025 auf etwa 5 Milliarden Euro- Schaffung von durchschnittlich mehr als 1.000 neuen Arbeitsplätzen pro JahrDer Life-Science-Konzern Sartorius hat mit der Vorlage des Geschäftsberichtsseine vorläufigen Zahlen für das Jahr 2020 bestätigt. Der Konzernumsatz stiegauf Basis konstanter Wechselkurse um 30,2 Prozent auf rund 2.336 Millionen Euro(nominal: +27,8 Prozent). Noch dynamischer als der Umsatz legte derAuftragseingang1 mit einem Plus von wechselkursbereinigt 49,0 Prozent auf 2.836Millionen Euro zu (nominal: +46,2 Prozent). Um die große Nachfrage zu bedienen,investierte Sartorius 2020 erheblich in die Erweiterung seiner Kapazitäten. DieInvestitionsquote war mit 10,3 Prozent trotz des starken Umsatzwachstumszweistellig (Vorjahr: 12,3 Prozent)."In einem sehr außergewöhnlichen und herausfordernden Jahr hat sich Sartoriushervorragend entwickelt. Wir sind stark gewachsen und konnten mehrerestrategisch wichtige Akquisitionen realisieren. Gleichzeitig spielen vieleunserer Produkte bei der Bewältigung der Pandemie eine wichtige Rolle, von derDiagnostik über die Entwicklung von Impfstoffen und Therapeutika bis zu derenProduktion. Für das laufende Jahr und darüber hinaus erwarten wir weiterhinstarkes Wachstum, deshalb beschleunigen und erweitern wir den Ausbau unsererProduktionskapazitäten noch einmal, vor allem an unseren Standorten inDeutschland, Puerto Rico, China und Südkorea. Unsere deutlich angehobenenMittelfristziele sehen für 2025 nun ein Umsatzziel von 5 Milliarden Euro und dieSchaffung von durchschnittlich mehr als 1.000 neuen Arbeitsplätzen pro Jahrvor", sagte Vorstandschef Joachim Kreuzburg heute bei der virtuellenBilanzpressekonferenz.2020 erhöhte sich auch der Ertrag gemessen am operativen EBITDA1 sehr deutlichund in Relation zum Umsatz überproportional um 39,6 Prozent auf 692 MillionenEuro. Die entsprechende Marge stieg auf 29,6 Prozent (Vorjahr: 27,1 Prozent).Bei dem erheblichen Anstieg der Profitabilität spielten vor allem Skaleneffektein der Sparte Bioprocess Solutions eine Rolle, aber auch die in einigenBereichen in Folge der Pandemie unterproportionale Kostenentwicklung, etwa durchden Wegfall von Geschäftsreisen sowie weniger Neueinstellungen in den