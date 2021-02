Seite 2 ► Seite 1 von 2

Frankfurt/Berlin (ots) -- Tomorrow's Education und EintrachtTech starten gemeinsames Talenteprogramm"Recruiters of Tomorrow by EintrachtTech"- Das Angebot ist Bestandteil des neuen berufsbegleitenden Masterprogramms"Sustainability, Entrepreneurship, Technology (SET)" von Tomorrow's Educationin Kooperation mit der WU Executive Academy der Wirtschaftsuniversität Wien- Studierende erhalten Zugang zu Top-Unternehmen und können sich mit dem Lösenausgewählter Business-Challenges für ein Stipendium bewerben- Durch die Partnerschaften ergeben sich wertvolle Synergien auf der Suche nachNachwuchstalenten und bei der Förderung unternehmenseigener TalenteDas EdTech-Unternehmen Tomorrow's Education und dessen GründungspartnerEintrachtTech verkünden für das digitale berufsbegleitende Masterprogramm"Sustainability, Entrepreneurship, Technology (SET)" fünf Kooperationspartner.Deutsche Bank, Gruppe Deutsche Börse , DPD, Cheil sowie PwC Deutschland schließensich der Vision von Tomorrow's Education an, die Talente von morgen auszubilden.Ab heute, 18. Februar 2021, können sich Interessierte auf ausgewählte realeBusiness-Challenges der Partner bewerben und ihre Lösungen bis 30. März unterhttp://www.tomorrows.education/partners einreichen. Für das überzeugendsteKonzept pro Challenge vergeben die Partnerunternehmen je ein Stipendium im Wertvon je 10.000 Euro. Das zwölfmonatige akkreditierte Professional Masterprogrammmit der WU Executive Academy beginnt am 22. April 2021.Tomorrow's Education fördert im Rahmen des Programms "Recruiters of Tomorrow byEintrachtTech" gemeinsam mit den Partnerunternehmen Nachwuchskräfte, die sichden großen Herausforderungen des 21. Jahrhunderts stellen. Ergänzend zu denInhalten rund um die Themen Nachhaltigkeit, Unternehmertum und Technologie,erhalten die Studierenden bei Bedarf direkten Zugang zu potenziellen zukünftigenArbeitgebern. So entsteht ein wertvolles Ökosystem aus Talenten und Unternehmen.Das auf Herausforderungen basierende Lernen wird mit aktuellen, realen Projektenin das Studium integriert, sodass die Teilnehmenden direkt erleben, wozu sielernen und wie sie das Wissen anwenden."Wir freuen uns, dass unser Programm wichtige Experten aus der Wirtschaftanzieht. Viele Unternehmen sind auf der Suche nach Nachwuchstalenten,gleichzeitig werden die Studierenden mit Blick auf ihre Ausbildung undArbeitgeber immer anspruchsvoller. Die Talente von morgen werden über unserAngebot direkt mit den Unternehmen vernetzt - ein Win-Win mit Mehrwert", sagtChristian Rebernik, Co-Gründer von Tomorrow's Education.