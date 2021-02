Insgesamt schwankt die Aktie von Verizon seit mindestens 2018 in einer Spanne zwischen grob 52,28 und 62,00 US-Dollar grob seitwärts. Vom Corona-Crash letztes Jahr konnte sich der Wert zuletzt deutlich erholen, steckt allerdings seit Dezember in einem zwischengeschalteten Abwärtstrend fest. Der Kurssprung vom Mittwoch nährt allerdings nicht die Annahme eines bevorstehenden Trendwechsels, sofern noch einige kleinere Hürden genommen werden können.

EMA 50 auf dem Prüfstand

Dem 200-Tage-Durchschnitt wird keine sonderlich große Bedeutung zugeschrieben, wohl aber dem EMA 50. Dort hängt Verizon nämlich kurzfristig fest, könnte jedoch bei weiterem Kaufinteresse zunächst in den Bereich von 57,93 US-Dollar vordringen, darüber sogar an 59,00 US-Dollar. Endgültiges Ziel könnte sogar das Dezemberhoch bei 61,95 US-Dollar und damit die obere Handelsspanne der letzten Jahre darstellen. Durch ein Investment beispielsweise in den Call-Optionsschein WKN KB5WH3 ließe sich somit sehr gewinnbringend auf einen Anstieg der Verizon-Aktie setzen. Fällt das Wertpapier jedoch unter 56,00 US-Dollar zurück, könnte sich die zu Mittwoch gerissene Kurslücke zwischen 54,32 und 55,63 US-Dollar als Magnet für bärische Händler entpuppen. Spätestens ab 54,00 US-Dollar sollte wieder eine Aufwärtsphase beginnen, damit nicht noch weitere Abschläge riskiert werden.