STUTTGART (dpa-AFX) - Daimler -Chef Ola Källenius trimmt den Autobauer strikt auf Zukunft, aber eines soll schon bald wieder wie in alten Zeiten sein. Mitten in der Corona-Krise schraubt der Konzern seine Renditeziele deutlich nach oben. Schon in diesem Jahr will man in Stuttgart in etwa wieder dorthin kommen, wo man jahrelang war - bevor die hohen Kosten für den Einstieg in die Elektromobilität, die teuren Diesel-Altlasten, Handelskonflikte und zuletzt eben auch noch Corona ihre Spuren hinterließen.

Die Aktie des Dax -Konzerns lag am Nachmittag 2,7 Prozent im Plus. Jefferies-Analyst Philippe Houchois bezeichnete die Details des Zahlenwerks als gut und den Ausblick als stark. UBS-Experte Patrick Hummel sprach von einer sehr selbstbewussten Prognose. Bereits seit November war das Daimler-Papier mit der Erholung der weltweiten Automärkte um rund ein Drittel gestiegen, bevor die Pläne zur Aufspaltung in zwei unabhängige Unternehmen den Kurs nochmal anschoben. Derzeit notiert Daimler weiter nahe seines vor einigen Tagen erst erreichten Hochs seit Mitte 2018.