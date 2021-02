Berlin (ots) - Digitale Plattform für Business, Networking, Content und News

jetzt für alle online - über 2.800 Unternehmen aus 120 Ländern - Soft-Opening am

8. März - Aussteller wählen zwischen vier virtuellen Paketen für ihren

Messeauftritt und erhalten kostenlose und unbegrenzte Anzahl von Guest Tickets -

Algorithmus-basiertes Networking mit Discovery Graph - Alle Programm-Inhalte

bleiben bis zum 31. Mai abrufbar



Digital treffen, austauschen und Geschäfte anbahnen: Vom 9. bis 12. März 2021

bietet ITB Berlin NOW touristischen Leistungsträgern aus der ganzen Welt eine

Fülle an Funktionalitäten, um von jedem Ort der Welt aus das Maximale aus dem

digitalen B2B-Messeerlebnis herauszuholen. Mit bereits über 2.800 touristischen

Unternehmen aus 120 Ländern, startet die weltweit führende Reisemesse mit

hervorragenden Aussichten in die heiße Vorbereitungsphase. Aussteller können

sich noch bis zum 8. März anmelden und sich dank smarter Networking-Technologie

mit für sie relevanten Gesprächspartnern zu one-on-one oder Gruppen-Videochats

verabreden, in virtuellen Cafés in Themenwelten eintauchen oder beim ITB Berlin

NOW Kongress Vorträge von international renommierten Experten und Branchenköpfen

verfolgen.







Teilnehmer geben, die die Plattform einen Tag vor Eventbeginn testen und sich

mit allen wesentlichen Funktionen vertraut machen können. Die übersichtlich

gestaltete Plattform ist ganz auf die Bedürfnisse der Touristiker zugeschnitten

und erlaubt ihnen, auch digital, die weltweit größte Reisemesse für Networking,

Geschäftsverhandlungen und Informationen zu den wichtigsten Branchenneuheiten zu

nutzen. Bereits jetzt haben Aussteller Zugriff auf ITB Berlin NOW und können

ihren Messeauftritt so optimal vorbereiten und gestalten. Auch nach

Veranstaltungsende bleiben die Inhalte noch bis zum 31. Mai 2021 online, so dass

Teilnehmer auch im Nachgang die wichtigsten Informationen und Kontakte finden,

ihren Messerfolg auswerten, sowie Beiträge des ITB Berlin NOW Kongresses ansehen

können.



Business - Networking - Content - News : Das sind die vier Kernelemente von ITB

Berlin NOW, die die weltweite Reisebranche dieses Jahr nun komplett digital

vernetzt. Nach dem Login landen Teilnehmer auf ITB Berlin NOW direkt in der

virtuellen Lobby . Dort sind neben hilfreichen Tutorials

(https://www.itb.com/ITBBerlinNOW/Support/) alle wichtigen Informationen zu den

wesentlichen Inhalten der Plattform gebündelt, darunter eine Übersicht zu Live



