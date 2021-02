Mobilität in der ersten Februarhälfte 2021 niedriger als im Januar / Analyse der Mobilität in Baden-Württemberg zeigt leichten Anstieg durch Aufhebung nächtlicher Ausgangssperren

Seite 2 ► Seite 1 von 2

WIESBADEN (ots) - Die Mobilität in Deutschland lag in der ersten Februarhälfte2021 (5. und 6. Kalenderwoche vom 1. bis 14. Februar) 19 % unter demVorkrisenniveau des Februars 2019. Damit war der Mobilitätsrückgang stärker alsim Januar, als er noch bei -16 % gelegen hatte. Dies geht aus einerSonderauswertung experimenteller Daten hervor, mit denen das StatistischeBundesamt (Destatis) aktuelle Veränderungen der Mobilität in der Corona-Pandemieabbildet. Im Ländervergleich war der Mobilitätsrückgang gegenüber 2019 in der 5.und 6. Kalenderwoche 2021 in Berlin und Hamburg mit jeweils gut einem Viertelweniger Bewegungen (-27 %) besonders hoch. Am schwächsten fiel er in Brandenburg(-3 %) und Mecklenburg-Vorpommern (-4 %) aus.Die Wirkung politischer Beschränkungsmaßnahmen auf die Mobilität scheinen auchmit der Siedlungs- und Infrastruktur zusammenzuhängen, und nicht nur mit derKooperationsbereitschaft der Bevölkerung. So sind Berlin und Hamburg dieBundesländer mit der höchsten Bevölkerungsdichte (4 118 bzw. 2 446Einwohner/innen pro Quadratkilometer), und Brandenburg undMecklenburg-Vorpommern die am dünnsten besiedelten Länder (85 bzw. 69Einwohner/innen pro Quadratkilometer). Mögliche Erklärungen für den stärkerenMobilitätsrückgang in Städten sind stärkere Auswirkungen der Beschränkungen aufdas kulturelle und öffentliche Leben sowie unterschiedliche Möglichkeiten zurArbeit im Homeoffice.Auswirkungen nächtlicher Ausgangssperre auf die MobilitätSeit dem 12. Dezember 2020 galt in Baden-Württemberg landesweit eineAusgangssperre zwischen 20 und 5 Uhr. Nach einem Urteil des VerwaltungsgerichtsMannheim wurde diese zum 11. Februar 2021 aufgehoben und durch regionalbeschränkte Ausgangssperren zwischen 21 und 5 Uhr in Kreisen mit erhöhtemInfektionsgeschehen ersetzt. Anhand dieses regionalen Beispiels lässt sich dermögliche Effekt der Aufhebung von Ausgangssperren auf die Mobilitätnachvollziehen.So war der nächtliche Mobilitätsrückgang (Bewegungen zwischen 21 und 5 Uhr)zwischen dem 11. und 15. Februar 2021 (im Vergleich zum Februar 2019) in den 17Kreisen mit fortbestehender Ausgangssperre rund 10 Prozentpunkte stärker als inden 27 Kreisen mit aufgehobener Ausgangssperre. Besonders deutlich war dieserEffekt bei Bewegungen unter 5 Kilometern: In Kreisen mit Ausgangssperre ging dienächtliche Mobilität hier 17 Prozentpunkte stärker zurück als in Kreisen ohneAusgangssperre. Vor dem 11. Februar war die nächtliche Mobilitätsveränderunggegenüber Februar 2019 in den beiden Vergleichsgruppen noch nahezu identisch.Allerdings finden in Baden-Württemberg von 21 bis 5 Uhr nur rund 5 % dergesamten Bewegungen statt. Somit wirkten sich die Veränderungen der nächtlichen