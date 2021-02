Hochtief bekommt Corona-Pandemie deutlich zu spüren

ESSEN (dpa-AFX) - Die Corona-Pandemie hat beim Baukonzern Hochtief im vergangenen Jahr tiefe Spuren in der Bilanz hinterlassen. Umsatz und operative Ergebnisse gingen 2020 deutlich zurück. Vor allem liefen die Geschäfte des spanischen Autobahnbetreibers Abertis , an dem Hochtief rund 20 Prozent hält, wegen der Krise viel schlechter. Aufgrund der Lockdowns wurden Mautautobahnen deutlich weniger genutzt.

Am Aktienmarkt kam die Vorlage der Zahlen nicht gut an. Die Aktien von Hochtief gaben im Nachmittag anfängliche Gewinne wieder vollständig ab. Kurz vor Veröffentlichung der Zahlen für 2020 lagen sie noch mit zwei Prozent im Plus, zuletzt verlor das Papier rund 1,5 Prozent auf 75,15 Euro.