Kundenbeziehungen in der Krise? Studie von SugarCRM zeigt, wie sich mangelhafte Technologie auf Kundentreue und Umsatz auswirkt

CUPERTINO, Kalifornien (ots) -



- 42 Prozent der Vertriebsentscheider in Deutschland (52 Prozent weltweit)

glauben, ihre CRM-Systeme verursachen Umsatzeinbußen

- 44 Prozent der Sales-Verantwortlichen in Deutschland sagen, das eigene

Unternehmen wisse nicht, weshalb Kunden abgewandert sind

- 46 Prozent der Befragten in Deutschland (56 Prozent weltweit) berichten, die

Abwanderung von Kunden habe in den letzten zwölf Monaten zugenommen



Wie der neue 'Full CRM and Sales Impact Report' des innovativen Anbieters

zeitbewusster CRM-Software SugarCRM Inc. zeigt, befinden sich Unternehmen

hinsichtlich der Kundenbeziehungen derzeit in einer Krise. Grund dafür ist ein

eklatanter Mangel an Transparenz im Hinblick auf die Bedürfnisse und

Anforderungen von Auftraggebern. Die unter 1.000 Vertriebsentscheidern in

Deutschland, Großbritannien, Australien und den USA durchgeführte Umfrage ergab,

dass nahezu die Hälfte (40 Prozent in Deutschland; 48 Prozent weltweit) der

Vertriebsleiter der Meinung ist, ihre CRM-Systeme seien nicht zweckmäßig.







technologischen Mittel, um ein wettbewerbsfähiges Kundenerlebnis zu bieten.

Ebenfalls fast die Hälfte der Umfrageteilnehmer (42 Prozent in Deutschland; 52

Prozent weltweit) vertritt die Auffassung, die in ihrem Unternehmen eingesetzten

Lösungen würden Umsatzeinbußen verursachen. Vertriebsleiter beklagen, dass ihre

Teams kaum ausreichend Zeit mit den Kunden verbringen können und nicht über alle

relevanten Daten und Informationen verfügen, um erfolgreiches

Customer-Relationship-Management zu betreiben.



"Das Kundenverhalten hat sich grundlegend verändert und Unternehmen auf der

ganzen Welt stehen vor einer Kundenbeziehungskrise", kommentiert Craig Charlton,

CEO von SugarCRM. "Vertriebsteams sind aufgrund der Vielzahl von

Verwaltungsaufgaben überfordert und haben nur ein sehr ungenaues Bild ihrer

Kunden. Darüber hinaus fehlen die nötigen Informationen, um

Abwanderungstendenzen zu identifizieren. Die Ergebnisse unserer Studie sollten

deshalb ein Weckruf für Firmen sein, die sich in der Vergangenheit rein auf

große und etablierte Anbieter von CRM-Systemen verlassen haben, die häufig auf

stabile und bislang bekannte Verhaltensmuster der Kunden ausgelegt sind und

etwaige Veränderungen nicht genau berücksichtigen und abbilden können."



Die schwere Last unzureichender Vertriebstechnologie



Wie die SugarCRM-Studie zeigt, ist die Hälfte (50 Prozent in Deutschland; 53

Prozent weltweit) der befragten Vertriebsleiter vom Verwaltungsaufwand, den ihre

Mitarbeiter bewältigen müssen und der von kundenorientierten Aktivitäten Seite 2 ► Seite 1 von 2



Vielen Unternehmen fehlen, so die Ergebnisse der Umfrage, die notwendigentechnologischen Mittel, um ein wettbewerbsfähiges Kundenerlebnis zu bieten.Ebenfalls fast die Hälfte der Umfrageteilnehmer (42 Prozent in Deutschland; 52Prozent weltweit) vertritt die Auffassung, die in ihrem Unternehmen eingesetztenLösungen würden Umsatzeinbußen verursachen. Vertriebsleiter beklagen, dass ihreTeams kaum ausreichend Zeit mit den Kunden verbringen können und nicht über allerelevanten Daten und Informationen verfügen, um erfolgreichesCustomer-Relationship-Management zu betreiben."Das Kundenverhalten hat sich grundlegend verändert und Unternehmen auf derganzen Welt stehen vor einer Kundenbeziehungskrise", kommentiert Craig Charlton,CEO von SugarCRM. "Vertriebsteams sind aufgrund der Vielzahl vonVerwaltungsaufgaben überfordert und haben nur ein sehr ungenaues Bild ihrerKunden. Darüber hinaus fehlen die nötigen Informationen, umAbwanderungstendenzen zu identifizieren. Die Ergebnisse unserer Studie solltendeshalb ein Weckruf für Firmen sein, die sich in der Vergangenheit rein aufgroße und etablierte Anbieter von CRM-Systemen verlassen haben, die häufig aufstabile und bislang bekannte Verhaltensmuster der Kunden ausgelegt sind undetwaige Veränderungen nicht genau berücksichtigen und abbilden können."Die schwere Last unzureichender VertriebstechnologieWie die SugarCRM-Studie zeigt, ist die Hälfte (50 Prozent in Deutschland; 53Prozent weltweit) der befragten Vertriebsleiter vom Verwaltungsaufwand, den ihreMitarbeiter bewältigen müssen und der von kundenorientierten Aktivitäten