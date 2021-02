United Lithium mit Privatplatzierung über bis zu 8 Millionen US-Dollar

Die Bedingungen des Deals im Überblick:

Ohne zusätzliche Gegenleistung kann jeder Special Warrant nach Wahl des Inhabers in eine Einheit des Unternehmens umgewandelt werden. Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie des Unternehmens und einem halben Warrant auf den Kauf einer Stammaktie. Der Besitzer der Warrants kann eine Stammaktie (jeweils eine Warrant-Aktie) zu einem Ausübungspreis von 0,85 USD pro Warrant-Aktie für einen Zeitraum von 24 Monaten nach Abschluss erwerben. Des Weiteren hat die United Lithium Corporation dem Vermittler eine Mehrzuteilungsoption zum Erwerb von bis zu 15 Prozent der Anzahl der im Rahmen des Angebots ausgegebenen Special Warrants gewährt, um Mehrzuteilungen abzudecken, die jederzeit 48 Stunden vor dem Abschluss des Angebots ausgeübt werden können. Das Unternehmen hat zudem bestätigt, dass der Nettoerlös für das Betriebskapital und allgemeine Unternehmenszwecke verwendet werden wird sowie für die Finanzierung potenzieller zukünftiger Akquisitionsmöglichkeiten.



Ferner möchte das Unternehmen kommerzielle Anstrengungen vornehmen, damit die Wertpapieraufsichtsbehörden in Kanadas Provinzen, außer der Provinz Quebec, vorbereitet werden. Ziel dieser Anstrengungen ist es, eine Genehmigung für ein vorläufiges Kurzprospekt und einen endgültigen Kurzprospekt (der nach Ermessen des Unternehmens in Form eines endgültigen Basisprospekts und einer Ergänzung zu diesem sein kann) zu erhalten. Dadurch kann das Unternehmen die den Sonder-Warrants zugrunde liegenden Einheiten in Übereinstimmung mit den geltenden Wertpapiergesetzen innerhalb von 120 Tagen nach Abschluss des Angebots verteilen. Wenn das Unternehmen innerhalb dieser Frist von 120 Tagen nach dem Abschluss keine Genehmigung für den endgültigen Prospekt erhalten haben sollte, kann der jeweilige Inhaber jeden nicht ausgeübten Special Warrant ohne zusätzliche Gegenleistung für eine Zehntel (1,10) Einheit (statt einer Einheit) erhalten. Am Ende jeder weiteren Frist von dreißig 30 Tagen kann jeder Special Warrant vor dem Qualifikationsdatum für weitere 0,02 Einheiten ausgeübt werden.