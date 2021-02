Der AMR Action Fund gibt seine ersten Investitionen von Non-Profit-Organisationen bekannt und sammelt weitere rund US$140 Millionen zur Bekämpfung der Antibiotikaresistenz (AMR)

Boston (ots/PRNewswire) - Der im Juli 2020 aufgelegte AMR Action Fund will fürdie Patienten bis zum Ende des Jahrzehnts die Entwicklung von 2 bis 4 neuenAntibiotika und damit dringend benötigte langfristige Lösungen ermöglichenHeute gab der AMR Action Fund die ersten Investitionen vonNon-Profit-Organisationen bekannt, und zwar von der Boehringer IngelheimStiftung, der Europäischen Investitionsbank (unterstützt von der EuropäischenKommission) und dem Wellcome Trust. Die insgesamt rund US$ 140 Millionenerfolgen zusätzlich zu den bereits bestätigten Investitionen der mehr als 20führenden biopharmazeutischen Unternehmen, die den Fonds im Juli 2020bekanntgegeben hatten. Mit diesem bedeutenden finanziellen Engagementgemeinnütziger Organisationen und Entwicklungsbanken wird der AMR Action Fundzur weltweit größten öffentlich-privaten Partnerschaft und wird maßgeblich zurEntwicklung neuer Antibiotika beitragen. Dies ist ein neues, zielorientiertesEngagement und eine Sektor übergreifende Zusammenarbeit, die dringenderforderlich ist, um die globale Bedrohung durch antibiotikaresistenteInfektionen - auch Antibiotikaresistenz (AMR) genannt - zu bekämpfen.

"Wir brauchen innovative Lösungen, um die sich anbahnende Gesundheitskrise durchAMR abzuwenden, durch die selbst heute gängige medizinische Eingriffe tödlichenden können", sagte Christoph Boehringer, Vorsitzender der Boehringer IngelheimStiftung. "Die Boehringer Ingelheim Stiftung unterstützt den Kampf gegen diegrößte weltweite Gesundheitsbedrohung unserer Zeit. Wir sind stolz darauf, unsdieser breiten Allianz von gemeinnützigen Organisationen, Entwicklungsbanken undbiopharmazeutischen Unternehmen anschließen zu können. Wir sind zuversichtlich,dass der AMR Action Fund Wissenschaftlern ermöglichen wird, innovativeAntibiotika zu den Patienten zu bringen, die an schweren bakteriellenInfektionen leiden." Die Boehringer Ingelheim Stiftung unterstützt den AMRAction Fund mittelbar mit einer Investition in Höhe von US$ 50 Millionen (rundEUR 41 Mio.).AMR ist eine weltweite Krise: Jährlich sterben 700.000 Menschen aufgrund desunkontrollierten Anstiegs von antibiotikaresistenten Superbakterien. Inalarmierenden Szenarien wird geschätzt, dass AMR bis zum Jahr 2050 für 10Millionen Tote jährlich verantwortlich sein könnte. Antibiotika stellen dasFundament der modernen Medizin dar. Ohne einen stabilen Nachschub an neuenAntibiotika besteht die Gefahr, dass dieses Fundament bröckelt.Der AMR Action Fund [ https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3059851-1&h=1449331986