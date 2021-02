Supermicro eröffnet Kundentests und Validierung der bald auf den Markt kommenden Intel Xeon Scalable Prozessor gestützten Systeme der 3. Generation, zur Beschleunigung der Adoption der Systemplattform

San Jose, Kalifornien (ots/PRNewswire) - Supermicro enthüllt den Frühstart desX12 unter einer Vertraulichkeitsvereinbarung stattfindenden Testprogramms fürKunden zum Ferntesten und Validieren der Workloads an Supermicro-Servern, dieauf den Intel Xeon Scalable Prozessoren (genannt Ice Lake) der 3. Generationgestützt sindSuper Micro Computer, Inc.(SMCI), ein weltweit führendes Unternehmen inEnterprise Computing, Speicher- und Netzwerklösungen und grünerComputertechnologie gab die Verfügbarkeit seines Programms bekannt - Frühstartzum Testen von Workloads der Intel Xeon Scalable Prozessor gestützten SupermicroX12-Systeme der 3. Generation. Das Programm beginnt am 16.02.2021. BerechtigteKunden können auf die X12-gestützte Supermicrosysteme fern zugreifen, um ihreerweiterte Workloads zu entwickeln, validieren, tunen und bewerten. DieTeilnehmer bekommen einen frühen Zugang zu zukunftsweisenden Technologien vorder Markteinführung, um ihre Lösungsansätze an Supermicros umfangreichemPortfolio der X12-Systeme, die bald auf den Markt kommen, zu beschleunigen,darunter Ultra, BigTwin® SuperBlade®, GPU-optimierte Systeme sowie Top-Leadingund All-Flash-Speichersysteme. Die berechtigten Teilnehmer bekommen dadurcheinen großen zeitlichen Marktvorteil für bessere Leistung und Effizienz.