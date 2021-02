ZDK schlägt differenzierte Strategie zur Wiedereröffnung des Autohandels vor

Bonn (ots) - Das Heranziehen von Inzidenzwerten, kombiniert mit einer konkretenGefährdungsbeurteilung, ist für den Zentralverband DeutschesKraftfahrzeuggewerbe (ZDK) eine zielführende Strategie für die baldigeWiedereröffnung des Automobilhandels. In einem Schreiben anBundeswirtschaftsminister Peter Altmaier im Nachgang des Wirtschaftsgipfels vom16. Februar, bei dem auch der ZDK vertreten war, zeigt sich ZDK-Präsident JürgenKarpinski unzufrieden darüber, dass bei den Corona-bedingten Beschränkungenviele Branchen und Tätigkeitsbereiche über einen Kamm geschoren und allein dieallgemeinen Inzidenzzahlen zum Maßstab des weiteren Handelns erhoben werden.Stattdessen schlägt er eine typisierte, auf bestimmte Branchen oderTätigkeitsbereiche bezogene Betrachtungsweise unter Berücksichtigung derInzidenzzahlen vor. "Taugliche Parameter für eine solche typisierte Beurteilungsind etwa die für den Kundenverkehr üblicherweise eröffnete Fläche im Verhältniszur Kundenfrequenz, die Notwendigkeit oder Vermeidbarkeit direkten physischenKontakts zwischen Personen sowie sonstige infektionsrelevante Spezifika", heißtes in dem Schreiben. Inzidenzzahl und Gefährdungsbeurteilung müssten sich beider vorgeschlagenen Vorgehensweise zueinander verhalten wie kommunizierendeRöhren: Je niedriger die Inzidenzzahlen sinken, desto höher dürfe derGefährdungsgrad sein, den eine Branche als Voraussetzung für die Wiedereröffnungnicht überschreiten darf - und umgekehrt. Dabei sollten als Pufferzweckmäßigerweise Überlappungsbereiche definiert werden, damit es bei pendelndenInzidenzwerten nicht zu ständigen, unberechenbaren Hin-und-Her-Effekten kommt."Werden solche Kriterien zugrunde gelegt, zählen insbesondere die Autohäuser zuden ersten Kandidaten für eine Wiedereröffnung der Verkaufstätigkeit, da vonihnen so gut wie keine Infektionsgefahr ausgeht ", so der ZDK-Präsident. DieLösung der Blockade dieses für die gesamte Automobilwirtschaft zentralenVertriebskanals ist aus Sicht des ZDK von großer wirtschaftlicher Bedeutung.Daher sei eine Wiedereröffnung dringend notwendig.Pressekontakt:Ulrich Köster, ZDK-PressesprecherTel.: 0228/ 91 27 270E-Mail: mailto:koester@kfzgewerbe.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/7865/4842318OTS: Zentralverband Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe