Royal Helium beauftragt Sproule mit der Durchführung einer NI 51-101 konformen Bewertung der potenziellen Heliumressourcen in Climax

SASKATOON, SASKATCHEWAN - 18. Februar 2021. Royal Helium Ltd. („Royal“ oder das „Unternehmen“) (TSXV: RHC) gibt bekannt, dass die Firma Sproule Associates Limited („Sproule“) aus Calgary, Alberta, beauftragt wurde, bei den Fertigstellungsarbeiten und Testprogrammen als Berater zu fungieren und gemäß der Klassifizierung, den Definitionen und Richtlinien von NI 51-101 eine unabhängige Bewertung der potenziellen Heliumressource aus den ersten drei Bohrlöchern in Climax zu erstellen. Sproule wird auf dem Projekt Climax im Südwesten von Saskatchewan eng mit dem Fertigstellungs- und Testteam von Artisan Consulting zusammenarbeiten.

Andrew Davidson, President und CEO der Royal Helium, kommentiert: „Wir freuen uns, mit Sproule zusammenzuarbeiten. Die Firma ist als führender Heliumexperte anerkannt und war in den letzten zehn Jahren an vielen neuen Heliumexplorationsarbeiten in Nordamerika beteiligt, einschließlich NI 51-101-konformer Ressourcenberechnungen und Lagerstättentechniken für Helium in Saskatchewan.“

Qualifizierter Sachverständiger: Stephen P. Halabura, P. Geo. und Vice President of Exploration des Unternehmens, ist ein qualifizierter Sachverständiger (in der Vorschrift National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects als „Qualified Person“ bezeichnet) und hat den technischen Inhalt dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt.

Über Sproule Associates Limited.

Sproule ist ein globales Energieberatungsunternehmen, das technisches und kommerzielles Wissen bereitstellt, um Kunden dabei zu helfen, den Wert von Energieressourcen weltweit zu erschließen. Sproule stützt sich auf fundierte geowissenschaftliche und technische Kenntnisse und ein ausgeprägtes kommerzielles Verständnis der Energiemärkte. Sproules Dienstleistungen helfen Energieunternehmen, Finanzinstituten und Regierungen, Risiken zu minimieren und Geschäftsentscheidungen zu optimieren, indem sie vertrauenswürdige und unabhängige Berichte über Öl- und Gasreserven bereitstellen, die Betriebsleistung und Strategien zur Feldentwicklung optimieren und bei Fusions- und Akquisitionstransaktionen und sich entwickelnden Energiemärkten strategisch beraten.