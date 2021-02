(neu: Kursentwicklung im 1. Absatz und weiterer Analystenkommentar im 5. Absatz)

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Verzicht von Thyssenkrupp auf einen Verkauf des Stahlgeschäfts hat die Anleger am Donnerstag verschreckt. Der Kurs sackte zum Handelsschluss um fast fünf Prozent auf 10,885 Euro ab, nachdem er zwischenzeitlich sogar wieder in grünes Terrain gedreht hatte. Am Ende überwog aber die Enttäuschung über den zunächst verpassten Verkauf.

Der Industriekonzern wird sein Stahlgeschäft nicht an den britischen Konkurrenten Liberty Steel veräußern. Die Gespräche scheiterten an unterschiedlichen Preisvorstellungen. Der Ruhrkonzern will die Stahlaktivitäten nun vorerst aus eigener Kraft entwickeln. Damit rücken zwei Optionen in den Vordergrund: Neben der Fortführung unter dem eigenen Dach stand zuletzt auch eine mögliche Abspaltung zur Debatte.