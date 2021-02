Berentzen kündigt 13 Cent Dividende je Aktie an Nachrichtenquelle: 4investors | 18.02.2021, 15:05 | 22 | 0 | 0 18.02.2021, 15:05 |



„Das zurückliegende Geschäftsjahr war für uns vor dem ...



Weiterlesen auf 4investors.de Aktionäre von Berentzen sollen für das Geschäftsjahr 2020 eine Dividende in Höhe von 0,13 Euro je Aktie erhalten. Der Getränkekonzern würde damit quasi den vollständigen Konzerngewinn des vergangenen Jahres an die Anteilseigner ausschütten. Sowohl der Aufsichtsrat als auch die Hauptversammlung müssen dem Diviendenvorschlag des Managements allerdings noch zustimmen.„Das zurückliegende Geschäftsjahr war für uns vor dem ... Diesen Artikel teilen Wertpapier

Berentzen-Gruppe Aktie





0 Kommentare 0 Autor abonnieren

Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer