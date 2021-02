Kulmbacher Brauerei will Bonus-Dividende zahlen Nachrichtenquelle: 4investors | 18.02.2021, 15:28 | 16 | 0 | 0 18.02.2021, 15:28 |



Weiterlesen auf 4investors.de Aktionäre der Kulmbacher Brauerei sollen für das Geschäftsjahr 2020 eine reguläre Dividende in Höhe von 1,50 Euro je Aktie erhalten. Zusätzlich will das Unternehmen einen Bonus in Höhe von 3,00 Euro je Aktie auszahlen, sodass je Aktie der Kulmbacher Brauerei eine Zahlung in Höhe von 4,50 Euro erfolgen soll. „Der Bonus wird vollständig über die Auflösung von Gewinnrücklagen finanziert, um die Aktionäre angemessen an der ... Diesen Artikel teilen Diskussion: Kulmbacher Brauerei Aktien-Gesellschaft Wertpapier

Kulmbacher Brauerei Akt Aktie





0 Kommentare 0 Autor abonnieren

Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer