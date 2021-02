Das letzte markante Verlaufshoch markierte Baidu Mitte 2018 bei 284,23 US-Dollar und kippte anschließend in einen nicht unerwarteten Abwärtstrend hinein. Auslöser hierfür waren die Spannungen zwischen den USA und China. Bis ins zweite Quartal 2019 wurden fallende Kurse registriert, ein Verlaufstief bei 93,39 US-Dollar kam dabei zustande. Der Corona-Crash drückte die Aktie nur marginal tiefer auf 82,00 US-Dollar. Seitdem aber befindet sich der Wert wieder deutlich im Aufwind, aber erst im Dezember gelang es die annähernd zweijährige Bodenbildungsphase zwischen 82,00 und 155,00 US-Dollar zu aktivieren und einen dynamischen Kursanstieg auf 326,50 US-Dollar zu vollziehen. Dabei wuchs der Wert der Aktie nahezu exponentiell, der überkaufte Zustand könnte daher jetzt einer gesunden Konsolidierung weichen.

Gewinne sichern

Nicht der Kursverlust von gut 5,5 Prozent dient hierbei als Signalgeber für eine mögliche Korrektur zurück auf ein Niveau von zumindest 284,23 US-Dollar, sondern die zu Donnerstag gerissene Abwärtskurslücke. Dabei muss es jedoch nicht bleiben, Abschläge in den Bereich zwischen 230,08 und 264,94 US-Dollar kämen in einem solchen Fall nicht überraschend. Wer sich den bärischen Marktteilnehmern kurzfristig anschließen möchte, könnte hierzu auf das Open End Turbo Short Zertifikat WKN MA4YV9 zurückgreifen. Sollte bereits an den Hochs aus 2018 eine nachhaltige Stabilisierung gelingen, könnte Baidu rasch wieder an seine Rekordstände aus Februar dieses Jahres bei 326,50 US-Dollar zurückkehren.