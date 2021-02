ADDIS ABEBA (dpa-AFX) - Afrikas Impfstoff-Offensive gegen das Coronavirus steht der panafrikanischen Gesundheitsbehörde Africa CDC zufolge unmittelbar vor dem Start. "Ich freue mich zu verkünden, dass die Auslieferung der ersten Million Dosen auf dem Kontinent kommende Woche beginnen wird", kündigte der Leiter der Africa CDC, John Nkengasong, am Donnerstag bei einer Pressekonferenz an. Der Astrazeneca -Impfstoff werde an insgesamt 20 Länder gehen, die damit vorrangig ihr Gesundheitspersonal impfen wollen.

Ebenfalls am Donnerstag traf im westafrikanischen Senegal eine erste Impfstofflieferung aus China ein. "Senegal hat seine ersten Impfstoffdosen erhalten", bestätigte Tandakha Dièye, der Leiter des nationalen Anti-Covid-Impfstoffkomitees. Es handle sich um insgesamt 200 000 Dosen des Mittels Sinopharm. Der südafrikanische Krisenstaat Simbabwe hatte bereits am Montag eine ähnliche Menge des chinesischen Coronavirus-Vakzins erhalten. Seit Beginn der Pandemie wurden in Senegal mehr als 31 770 Infektionen registriert, 769 Menschen starben an den Folgen.