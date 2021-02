An der Börse dreht sich in den Medien meist fast alles um die Aktienmärkte - aber es sind jetzt die Anleihemärkte, die den Takt vorgeben! Denn auch die Aktienmärkte (und die Devisenmärkte) reagieren vor allem auf die Ent

An der Börse dreht sich in den Medien meist fast alles um die Aktienmärkte - aber es sind jetzt die Anleihemärkte, die den Takt vorgeben! Denn auch die Aktienmärkte (und die Devisenmärkte) reagieren vor allem auf die Entwicklung der Renditen bei Staatsanleihen, insbesondere der 10-jährigen US-Staatsanleihe. Starke Anstiege der Renditen stärken den Dollar und verunsichern die Aktienmärkte, vor allem die Lieblinge der Coronazeit (Tech-Firmen wie Tesla). Wenn der inflationäre Druck weiter geht, könnte sich eine Spirale in Gang setzen: die Unternehmen erhöhen die Preise (oder verzichten auf Marge), daraufhin fordern Arbeitnehmer höhere Löhne, was wiederum die Kosten für die Unternehmen steigen läßt. Die Börse versucht derzeit, diese Potential einzupreisen..

Das Video "Das ist jetzt der wichtigste Faktor!" sehen Sie hier..