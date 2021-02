Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Aktien Osteuropa Schluss Börsen knüpfen an jüngste Verluste an Die osteuropäischen Leitbörsen haben am Donnerstag an ihre Vortagsverluste angeknüpft. Die Märkte folgten damit dem schwachen internationalen Börsentrend. An der Prager Börse verlor der PX 0,35 Prozent auf 1056,13 Punkte. Zu den …