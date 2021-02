Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA, AS notification on acquisition of a significant holding Additional information available in the attached documents in Latvian and English. Contacts:VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA, ASPhone: +371 64202216E-mail: latvia@valmiera-glass.comWeb: www.valmiera-glass.com Attachments Duke …