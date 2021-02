Scout24 – Turnaround als Einstiegschance in der Aktie des Immobilienplattform-Betreibers!

Die Nachfrage nach Wohnimmobilien ist auch in Zeiten von Covid-19 weiter intakt.

Bottom-Fishing Trading-Strategie

Symbol: G24 ISIN: DE000A12DM80





Rückblick: Scout24 betreibt ImmoScout24, eine digitale Anzeigenplattformen für den Immobilienmarkt. Laut eigenen Angaben ist ImmobilienScout24 die führende Plattform für digitale Immobilienanzeigen in Deutschland. Neben Gesuchen und Angeboten bietet die Plattform auch Ratgeber, Tipps oder Analyse-Tools für Vermieter und Mieter. Die zeigte sich in den letzten Monaten schwach, wechselte dann aber in eine Seitwärtsphase.