Eaton Vehicle Group startet Konstruktion, Entwicklung und Fertigung von E-Drive-Getrieben für Elektrofahrzeuge

Das Energiemanagement-Unternehmen Eaton hat heute angekündigt, dass seine Vehicle Group Getriebelösungen für Elektrofahrzeuge entwickelt. Die Vehicle Group nutzt ihre Expertise in der Herstellung von Getrieben und in der Auftragsfertigung von Getriebesätzen für Personen- und Nutzfahrzeuge und strebt eine führende Position in der globalen Konstruktion, Entwicklung und Lieferung von Getrieben für E-Fahrzeuge an. Die neue Technologie ergänzt Eatons „eMobility“ Leistungselektronik-Portfolio im Markt für E-Fahrzeugantriebe.

Eaton’s Vehicle Group can partner with customers on joint-development programs or serve as a single service provider of EV reduction gearing components or systems. (Photo: Business Wire)

Eaton stellt sich den Herausforderungen von E-Fahrzeugen

Automobilhersteller stehen bei der Entwicklung eines E-Fahrzeugs vor vielen Herausforderungen, wie z. B. der Optimierung des Wirkungsgrads, des Gewichts, hör- oder spürbaren Schwingungen (Noise, Vibration, Harshness (NVH)) und dem Umgang mit Einschränkungen beim Bauraum. Eaton kann Herstellern bei der Bewältigung dieser Herausforderungen helfen, indem es seine langjährige Erfahrung und seine hauseigenen Fähigkeiten bei der Konstruktion, Validierung und Fertigung von hochpräzisen, hochwertigen Getriebesystemen und Antriebssträngen nutzt.

„Wir arbeiten mit OEM-Kunden zusammen und bringen unsere Expertise bei Simulation, Design und Fertigung ein, um die Effizienz, NVH-Werte und das Gewicht von hochpräzisen Getriebesystemen zu optimieren, die auf die spezifischen Kundenbedürfnisse zugeschnitten sind“, sagt Anthony Cronin, Director, EV Gearing, Eatons Vehicle Group.

Egal, ob es sich um ein groß angelegtes Projekt im industriellen Maßstab oder eine Nischenanwendung handelt, Eaton kann mit Kunden gemeinsam an Entwicklungsprogrammen arbeiten oder als einzelner Dienstleister für E-Getriebekomponenten oder -systeme fungieren. Eatons Expertise sowohl in der Konstruktion als auch in der Fertigung ermöglicht es uns, Lösungen unter technischen, kommerziellen und produktionstechnischen Gesichtspunkten zu optimieren, was das Risiko einer mehrstufigen Konstruktion reduziert und verkürzte Entwicklungszeiten ermöglicht.