Pressemitteilung



Lakestar SPAC I schließt überzeichnete Privatplatzierung ab

Luxemburg, 18. Februar 2021 - Lakestar SPAC I SE ("Lakestar SPAC I"), eine in Luxemburg ansässige, neu gegründete Special Purpose Acquisition Company ("SPAC"), freut sich, den Abschluss der am 17. Februar 2021 angekündigten Privatplatzierung bekannt zu geben.

Die Privatplatzierung war mehrfach überzeichnet und erbrachte einen Bruttoerlös von 275 Millionen Euro durch die Ausgabe von 27.500.000 Einheiten zu einem Preis von jeweils 10,00 Euro. Die Einheiten, jeweils bestehend aus einer Aktie (die "Öffentliche Aktie") und 1/3 Optionsschein (der "Öffentliche Optionsschein"), wurden ausschließlich institutionellen Investoren angeboten.

Dr. Klaus Hommels, Sponsor and Vorsitzender des Aufsichtsrats von Lakestar SPAC I: "Wir freuen uns sehr, dass unser Angebot so deutlich überzeichnet war. Neben dem Vertrauen, das Investoren in unser Netzwerk und in unsere Expertise setzen, werte ich das enorme Interesse von Investoren als Zeichen der Zuversicht in die Möglichkeiten, die der europäische Tech-Sektor bietet und die meiner Meinung nach reichlich vorhanden sind. Wenn Europa eine erfolgreiche Tech-Szene finanzieren und die digitale Souveränität fördern will, braucht es auch eine erfolgreiche Finanzszene. Wir wollen unseren Teil dazu beitragen und die eingesammelten 275 Millionen Euro für das vielversprechendste europäische Tech-Unternehmen und sein Management einsetzen."