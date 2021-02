Givex erwirbt Pi Cash Systeme in der Schweiz

Seit über 20 Jahren bietet Pi Cash Systeme sichere und benutzerfreundliche Zahlungslösungen für Hotels, Restaurants und Einzelhändler an und hat sich durch die Entwicklung technologischer Lösungen einen Namen gemacht, die den Bedürfnissen der Kunden gerecht werden. Im Zuge dieser Übernahme wird Pi Cash Systeme in Givex Europe umbenannt und weiterhin seinen Kundenstamm von 2.000 Kunden betreuen und Givex-Installationen in der Region vornehmen.

„Mit Europa haben wir erstmals in einen Markt außerhalb Nordamerikas expandiert und unser Büro in Großbritannien im Jahr 2004 eröffnet“, so Don Gray, CEO bei Givex. „Von diesem neuen Givex Europe-Standort aus werden wir unsere regionalen Kunden weiter unterstützen und gleichzeitig unsere Präsenz in Frankreich, Deutschland, Spanien und Italien stärken. Pi Cash Systeme bringt neues Technologie- und Integrations-Know-how mit, das für unser zukünftiges Wachstum von unschätzbarem Wert sein wird.“

„Pi Cash Systeme freut sich, ab sofort der Givex-Familie anzugehören“, kommentiert Frédéric Gonsard, Managing Director, Givex Europe. „Mit Givex verbindet uns der Ansatz, Lösungen intern zu entwickeln, die den evolvierenden Kundenbedürfnissen gerecht werden. Nun, nach Abschluss der Übernahme, werden wir unseren Fokus auf die Entwicklung neuer Produkte wie Handheld-Tablet-POS, Online-Bestellungen, Geschenkkarten und Treueprogramme richten. Immer mehr Unternehmen setzen auf diese Technologielösungen, um ihre jeweiligen Herausforderungen zu bewältigen. Unsere Kunden können die gleiche hohe Servicequalität erwarten, die sie von unserem Team gewohnt sind, und wir freuen uns darauf, ihnen auch in Zukunft zur Seite zu stehen.“

Über Givex

Givex ist eine globale Cloud-basierte Lösung für das Betriebsmanagement, die dafür entwickelt wurde, die Effizienz von Unternehmen zu erhöhen und relevante, verwertbare Kundendaten zu generieren. Seit der Gründung im Jahr 1999 bietet Givex operative Intelligenz für eine Vielzahl von Branchen, die von Gastronomie und Einzelhandel bis hin zu Hotelgewerbe und Dienstleistungssektor reichen. Givex stellt eine vollständig integrierte Suite von anpassbaren Produkten wie Geschenkkarten, Treuebonuslösungen, POS-Systemen, Tableside Ordering und Analysen bereit. Die Givex-Ticketing-Lösung Uptix transformiert herkömmliche Sport- oder Veranstaltungstickets in eine mobile interaktive Plattform, die Event-Managern neue Erkenntnisse über ihre Kunden liefert und die Möglichkeit bietet, das Fan-Erlebnis noch attraktiver zu gestalten. Mit mehr als 16 Milliarden durchgeführten Transaktionen in über 55 Ländern steht Givex an vorderster Front bei Lösungen, mit denen Marken jetzt und in Zukunft um Kunden konkurrieren. Nähere Informationen über Givex erhalten Sie unter http://www.givex.com/.

