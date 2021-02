Cenit hat am Donnerstag vorläufige Zahlen für das Jahr 2020 vorgelegt. Das Stuttgarter IT-Unternehmen meldet einen Umsatzrückgang von 172 Millionen Euro auf 147 Millionen Euro, was im Rahmen der Erwartungen der Gesellschaft liegt. Vor Zinsen und Steuern ist der Überschuss aber höher als prognostiziert ausgefallen. Cenit hatte einen operativen Gewinn zwischen 1,5 Millionen Euro und 2,0 Millionen Euro in Aussicht gestellt, ...